上环5100万日圆抢劫案 3日藉男及女传译员被控串谋抢劫罪 还押至4.14再讯

上环上星期五发生5,100万日圆（约258万港元）抢劫案，3名日藉男子与52岁中国籍女传译员涉案被捕，其中1男更疑为「内应」负责通风报信。4人同被控一项串谋抢劫罪，今被押解往东区裁判法院提堂，4人暂毋须答辩。主任裁判官张志伟将案件押后至4月14日再讯，以待控方进一步调查，期间各被告须还押。

3名日本籍男被告为23岁无业下村桂吾、28岁无业山口将人及27岁文员铃木悠介，女被告为52岁传译员李楠。控罪指，4人于2026年1月30日在上环德辅道中兴业商业中心外串谋抢劫，及劫去日本籍男子芜木顺一共5,100万日圆。

控方反对各被告担保，铃木悠介要求保释，但遭张官拒绝，其余3人则没有保释申请 。各被告须还押至4月14日候讯，铃木悠介将于2月10日再带庭进行保释覆核。

案件编号：ESCC303/2026

法庭记者：王仁昌