简朴房︱规管制度3.1实施 设48个月过渡安排 政府提醒：及早登记可豁免申请费

社会
更新时间：13:57 2026-02-02 HKT
发布时间：13:57 2026-02-02 HKT

政府将于3月1日正式实施「简朴房规管制度」，亦找来演员卢宛茵拍摄宣传片，向市民及业主讲解制度重点。影片指出，制度实施后，业主须就住宅分间单位提供安全、衞生及合理的居住环境，单位须符合最低标准并取得认证，方可合法出租。

根据影片介绍，简朴房须符合八项最低标准，包括内部楼面面积最少8平方米，以及楼底高度最少2.3米等。未符合相关要求的分间单位，在完成改造及取得认证前，将不可出租。

及早登记可豁免申请费

政府同时设有为期48个月的过渡安排，当中包括12个月登记期，以及其后36个月的宽限期，让业主有充足时间为单位进行改造及申请认证。影片中提到，业主如及早登记及认证，更可获豁免相关申请费用。政府呼吁业主及市民浏览房屋局网页，了解简朴房规管制度的详情，并及早登记、改造单位，以确保日后依法出租。

