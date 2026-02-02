Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

支联会颠覆案│控方完成播放同意事实中所有片段 李卓人将申请毋须答辩

社会
更新时间：13:32 2026-02-02 HKT
发布时间：13:32 2026-02-02 HKT

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪。控方今早续于西九龙法院继续播放同意事实中多段片段，预期今日将播放完毕。辩方交代只需为李卓人传召并盘问1名发出反对通知书禁止支联会晚会的警员。

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事，在多名惩教人员看管下坐于讼辩席上。

李卓人将申请毋须答辩

控方上周交代将为李卓人传召2名警员供辩方盘问，2名警员分别发出了反对通知书，禁止2020年及2021年支联会晚会。沈士文今指经考虑过后，只需传召其中1位警员，预计将于1日内完成，可于农历新年前存档书面陈词，申请李卓人毋须答辩。

控方今日播放完同意事实中最后十多段片段，包括支联会年宵摊位、沈旭晖访问、街站、示威活动及拒交文件案记者会等。李官押后案件至周三续审，届时将传召1名控方证人作证，并预计控方举证完毕后，将于3月初听取双方陈词，争议共谋者原则及中段陈词。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022
法庭记者：陈子豪

