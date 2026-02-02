东头邨爆炸品案丨31岁被告拟认罪 控辩双方需时商讨同意案情 暂定5月答辩

31岁电脑技术员涉于黄大仙东头邨住所内藏有约20公斤制造爆炸品的原材料及工具，被控《国安法》下的串谋恐怖活动及串谋导致爆炸等罪，案件今再于高等法院进行案件管理聆讯。案件原订今年11月开审，辩方大律师马维𫘥表示被告拟认罪，现需时与控方商讨同意案情，预计可在今年5月进行认罪答辩。法官陈庆伟要求辩方在3月13日或之前把本案同意事实等文件呈交法庭，亦提醒现阶段认罪只可获四分一刑期扣减。被告期间继续还押候讯。

辩方：极大机会达成认罪协议

本案由《国安法》指定法官陈庆伟、李素兰及胡雅文一同处理。辩方大律师马维𫘥表示被告拟认罪，控辩双方现正商讨中，极大机会达成认罪协议，惟现仍需时磋商细节及准备文件，预计3月才可完成有关准备，5月便可开庭处理认罪答辩。陈官要求辩方在3月13日或之前与控方确认细节，并把本案同意事实等文件呈交法庭，另提醒被告现阶段认罪只可获四分一刑期扣减，如控辩双方在3月13日仍未能达成认罪协议或呈交有关文件，法庭将订立审期，被告的认罪刑期扣减幅度亦将会按日子递减。

被告张黎明被控5罪，首罪为《香港国安法》下的「串谋恐怖活动」罪，他涉于2020年7月1日至2022年5月23日在香港与其他人串谋，为胁逼中央人民政府或香港政府，或威吓公众以图实现政治主张，组织、策划、实施、参与实施或者威胁实施意图造成严重社会危害的恐怖活动，即针对人的严重暴力、爆炸或纵火、破坏交通工具或交通设施、或以其他方法严重危害公众健康或者安全。

其余4罪则为「串谋导致相当可能会危害生命或对财产造成严重损害的爆炸」、「企图制造爆炸品」及2项「管有爆炸品」罪，他涉于2019年8月27日至2022年5月23日，在香港与其他人串谋藉爆炸品导致爆炸；及于2022年5月23日在黄大仙东头（二）邨贵东楼某室企图制造爆炸品，即苦味酸；及在该东头（二）邨单位内明知而管有硝酸钾、氯化钾、丙酮、过氧化氢等逾20种爆炸品；及在新蒲岗太子工业大厦16楼「盛实迷你仓」，明知而管有氦、硫酸钾、硝酸盐及硫。

案件编号：HCCC199/2025

法庭记者：刘晓曦