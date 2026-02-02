每日杂志‧人物志｜日兼两职守护两代心血 猪农黄硕锋盼三年内复业续章

位处元朗南发展范围的「顺利养猪场」，近日进行最后搬迁工序，以便交还土地。去年初，该养猪场爆发非洲猪瘟，1500头活猪全遭扑杀，自此停业。过去1年，养猪场负责人黄硕锋日做两份工应付生计，对未能守住家业耿耿于怀。人生幻变无常，他见证30年前禽流感阴霾下，父亲由养鸡改为养猪，惟今次土地被收回，养猪场走上终章。来到40岁人生关口，他许下3年之约，盼找到合乎各项法规的土地重置养猪场，谱写新篇，毋负对父亲的承诺。

黄硕锋现时日做两份工作，维持生计。

近日黄硕锋拆卸及觅地存放养猪场内多部沟料机。

上星期一下午，黄硕锋回到从小长大的养猪场。面对停业现实，他无奈之余选择向前看。数月前，他在大埔租地，存放由养猪场拆下的工具及设施，包括多部混合饲料的巨型沟料机，以及大批用于猪舍去水系统的铸铁板，「能拆卸的都搬走，希望减低复业时的开支。」

顺利养猪场位于元朗公庵路尽头，占地6万平方呎，设11个猪舍。养猪场所在地是阿锋父母自上世纪70年代的居所，昔日黄父工余种菜养鸡，母亲操持家务，养活4名子女。1979年，黄父全身投入养鸡工作，购买物料自置鸡舍，当上小老板。禽流感阴霾下，1996年初黄父毅然改养猪只，「猪舍内红砖墙都是爸爸亲手砌成。」

1996年初，在禽流感阴霾下，黄硕锋的父亲由养鸡改为养猪。 受访者提供

流浮山觅地不符法规要求

养猪场列入元朗南发展范围，他指按原定规划，当局于2029年才收地，但2023年收到通知指须配合兴建污水厂相关工程而提早收地，须于今年1月迁出。过去数年，他四处寻找地方，「曾在流浮山找到心仪土地，可惜不符合法规要求。」

祸不单行的是去年初，顺利养猪场爆发非洲猪瘟，这场疫症让养猪场直接走进末路。鉴于距搬迁期限仅余1年，他决定停业，并陆续拆卸养猪场，惟搬迁需时，幸获延长收地时限。

去年1月，顺利养猪场爆发非洲猪瘟，1500头活猪遭扑杀。 受访者提供

面对每月供楼及生活开支达5万元，过去1年他日打两份工，「日间当水喉技工，晚上到面包工场制面包。」多年来，他负责养猪场内的大小水喉工程，笑言当水喉匠是驾轻就熟。至于制作面包，他指当中有不少窍门，「酵母对温度敏感，要因应天气调整发酵时间。」

养猪场内产房、育婴室、大猪、中猪及小猪圈养的猪舍区分清晰，是黄硕锋两父子的心血。黄硕锋在2012年回到养猪场工作，他早年留学澳洲，修读工商管理，2009年毕业回港，曾从事金融相关工作，期间黄父患上肾衰竭，他于是放假回来协助。及后黄父病情恶化，他以农场是父母心血，既养活一家，亦供他留学，便辞职回来，并承诺好好打理养猪场。

培育「超级猪婆」大计幻灭

阿锋接手时，养猪场主要养殖肉猪。由父亲言传身教到自己加入后，他深深体会养殖业讲求亲力亲为，但时代转变亦须了解市场，分析数据，引入新思维。针对港人饮食清淡，他引进西班牙优质猪作三元杂交，培育出瘦肉较多的肉猪。疫症是养殖业大敌，他为每头猪挂上附设二维码的「耳牌」，记录及监察猪只健康。

不过，养殖肉猪讲求量多及猪只肥壮，须投喂大量饲料，成本沉重，一旦感染疫症，整批猪只便要扑杀，损失惨重。种猪养殖量少，饲料亦喂得少，但相对卖得较高价钱，加上当时没太多农友养殖种猪，他认为有前景，便于2022年改养种猪。

黄硕锋看中种猪售价较高，投喂饲料较少，于2022年改养种猪。 受访者提供

母猪约于8个月大可以配种，以怀孕期118日计算，即约13至14个月大时可分娩第一胎。他说，母猪一般每年可生两胎，每胎约生10多只幼猪，以现时每只猪仔约售200多元计，每头母猪约于饲养2年后可以回本。分娩后，他会挑选「肚腩及骨架较大」的优质猪女及精壮的猪仔，集中圈养用于配种，次等的则当肉猪饲养。他指，有些母猪母性较强，擅于喂哺幼猪，亦有可持续生产出较多优质小猪的「超级猪婆」，后者可遇不可求，须分开圈养，并从海外订购纯种公猪的冷藏精液进行人工受孕，维持优质基因。他的盘算是，若能培育更多「超级猪婆」，便能形成强大生产军团，可是一切随着去年爆发的非洲猪瘟而幻灭。

黄硕锋指，「超级猪婆」能产下高质幼猪，可遇不可求。 受访者提供

见步行步愿尽力一试

在没有猪只的养猪场谈「养猪经」，有点突兀和讽刺。他忆述，昔日走进养猪场，大猪、小猪叫个不停，十分热闹，现在是肃杀的宁静。收地期限每日倒数，养猪场结业已成定局。他指，自己的经历就是其他养殖户及农友的写照，城市发展对传统农业带来巨大冲击，但当局的支援及赔偿有限。当局提出在上水兴建多层式现代化猪场，相关工程去年才招标，最快数年后落成，他认为是太遥远的事，更忧小猪农资本有限，未能入场。

去年初起，用于喂饲猪只的铁兜一直闲置。

至于会否重返金融业？他指投身养猪业10多年，已错过金融事业发展黄金期。为了妻子及两名1岁及3岁的女儿，他只能见步行步，没太多选择。

他称，过去父亲及自己亦为家业带来转变，「由养鸡改为养猪，其实不容易」，惟如今土地被收回，他形容是「连根拔起、失去依靠」。来到40岁的关口，却陷入人生交叉点，他希望给自己3年时间，寻找到一幅符合各项法规的土地重置养猪场，为家业谱上新章。对成功率，他心中有数，形容是一个奢侈的梦想，但仍会尽力一试，完成对父亲的承诺。

黄硕锋希望3年内找到符合各项法规的土地，重置养猪场。

年近岁晚 猪舍空墟愧对亡父

年近岁晚，是农户最繁忙的时间。黄硕锋指，昔日农历新年及中秋节等大节日，活鸡及活猪特别畅销，父母生活俭朴，最高兴莫过于得悉牲口卖得好价钱，亦赢口碑，便抵销一整年的劳累。

作为长子，他从小便跟母亲到昔日的养鸡场干活，到鸡栏收鸡蛋。黄父是广东揭西客家人，1970年代来港。黄硕锋称，父母喜爱务农，由养鸡到养猪，场内保留一幅田地供父母种瓜种菜，父母亦乐此不疲，以自给自足为傲。

他指，昔日平民百姓生活节俭，只有中秋节及农历新年的大时大节，才会宰鸡杀鸭、吃猪肉。他称，父母尤其重视牲口品质，每当大节日来临前，父母特别忙碌，清晨起床喂饲。他指，当鸡只、猪只获赞品质好，又卖得好价钱，父母便乐上半天，视作最大回报。

其后黄爸爸将鸡场改为猪场，当时就读小学的阿锋放学回家后，父亲带他到附近猪场。原来当日该猪场结业，父亲购下对方50多只猪，至今难忘当日父子二人沿着公庵路浩浩荡荡「赶猪」的墟冚场面，无奈时光飞逝，经营半世纪的家业因收地走上终章，令他感愧对亡父。

记者：关英杰