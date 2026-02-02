Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立春天气︱气温过山车 周五温暖潮湿最高24度 两日急插10度周日相当清凉

社会
更新时间：12:00 2026-02-02 HKT
发布时间：12:00 2026-02-02 HKT

天文台指，新界及市区今（2日）早气温约为13至14度。周三（2月4日）就是二十四节气中的「立春」，天文台料本周中后期气温将有所回暖，周五（6日）预计介乎18至24度。然而，受东北季候风影响，周末天气将再度转冷，预计周日最低气温将降至14度左右。

天气｜周日跌至14度 两区见11度

根据九天天气预报，本周五（6日）最高气温预计为24度，上水下午更可能升至27度，湿度为70至95%。然而，一股东北季候风预计将于周末抵达华南沿岸，令天气再度转凉。气温在两日内将显著下降约10度，周日最低气温预计仅14度，石岗及打鼓岭等地区更可能低至11度。

天文台表示，一股清劲至强风程度的偏东气流会在未来一两日影响广东沿岸，该区早上仍然清凉。随着偏东气流在本周中后期缓和，华南沿岸天气较为潮湿，日间温暖。预料一股东北季候风会在周末抵达华南沿岸，下周初该区天气再度转凉。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
16小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
14小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
02:02
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
15小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
18小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
7小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
7小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
2026-02-01 13:00 HKT
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
2026-02-01 13:00 HKT
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
4小时前