立春天气︱气温过山车 周五温暖潮湿最高24度 两日急插10度周日相当清凉

天文台指，新界及市区今（2日）早气温约为13至14度。周三（2月4日）就是二十四节气中的「立春」，天文台料本周中后期气温将有所回暖，周五（6日）预计介乎18至24度。然而，受东北季候风影响，周末天气将再度转冷，预计周日最低气温将降至14度左右。

天气｜周日跌至14度 两区见11度

根据九天天气预报，本周五（6日）最高气温预计为24度，上水下午更可能升至27度，湿度为70至95%。然而，一股东北季候风预计将于周末抵达华南沿岸，令天气再度转凉。气温在两日内将显著下降约10度，周日最低气温预计仅14度，石岗及打鼓岭等地区更可能低至11度。

天文台表示，一股清劲至强风程度的偏东气流会在未来一两日影响广东沿岸，该区早上仍然清凉。随着偏东气流在本周中后期缓和，华南沿岸天气较为潮湿，日间温暖。预料一股东北季候风会在周末抵达华南沿岸，下周初该区天气再度转凉。