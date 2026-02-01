手球︱港队训练场地安排有进展 启德体育园研有盖场加手球线 康文署提供更多租场时数

香港男子手球队在全运会杀入四强，创历史佳绩，但训练场地资源成为该队最迫切要解决的问题。中国香港手球总会今日（1日）发声明表示，经过各方的共同努力，港队训练场地的安排已取得初步进展，包括启德体育园会研究在有盖硬地球场加设手球场界线，石硖尾公园体育馆及兆麟体育馆室内手球场亦会提升预留给手球队使用的训练时数。

启德体育园商讨特惠价租场

总会在声明中指，自全运会结束以来，会方高度关注手球场地不足的问题，为此一直与文化体育及旅游局、康乐及文化事务署、启德体育园等相关部门进行会议及紧密沟通，积极商讨手球港队场地训练事宜，期间得各部门积极回应。经过各方的共同努力，港队训练场地的安排已取得初步进展。

声明又指，文化体育及旅游局已联同启德体育园营运公司与会方深入探讨，研究使用启德体育园支援手球队训练的方案，其中包括在启德体育园有盖硬地球场加设手球场界线，并协调租用安排。此外，亦已与启德体育园商讨，以特惠价格租用启德体艺馆习艺坊供手球队作练习之用的可行性。

康文署研提供更多体育馆场地

另外，在康乐及文化事务署的协调下，总会经常使用的石硖尾公园体育馆及兆麟体育馆室内手球场，自2026年1月起，将预留给会方使用的训练时数提升。同时，康文署亦正研究提供更多的体育馆供本会进行港队训练的可能性。

总会期望在各方共同努力下，能够有效解决场地不足的问题，亦特别感谢文化体育及旅游局、康乐及文化事务署、启德体育园以及各界友好的积极支持与配合。