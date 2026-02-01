团体摆街站介绍《简朴房条例》 忧现「黑市㓥房」 冀先安置后取缔

《简朴房条例》下月起生效，关注基层住屋联席及全港㓥房居民大联盟今午（1日）在旺角设置街站，向市民介绍条例内容。关注基层住屋联席成员区小姐指，很多㓥房户无签署正式租约，今年已接获十多宗㓥房户遭逼迁求助，担心情况随条例生效期临近而持续，「有些（业主）会贴张纸，说受政府政策关系，接下决定将这里还原做完整单位」。团体向政府提出不同诉求，包括「先安置后取缔」、设立起始租金指引、秉持「原区安置」原则、引入非牟利「社会地产代理」等。

即场摆8平米地毯 冀港人思考何谓合适居所

街站设资讯展板，介绍《条例》的主要内容与推行时间表，亦即场铺设8平方米（「简朴房」最低内部楼面面积）地毯。区小姐冀市民关注这项全港性政策，思考何谓合适居所，「在最低标准下，究竟可摆放多少我们认为合理，家中应要有的东西？大家见到，要摆放厕所、一张双人床、锌盘、少少煮食的东西，其实都已经很困难。」

忧现黑市㓥房 倡先安置后取缔

长沙湾义华大厦新业主早前因应《条例》，通知㓥房户要整改单位为合资格简朴房，要求他们3月前迁出，约150户受影响。区小姐直言，㓥房户面对逼迁，多数先处理住处问题，才考虑是否向业主采取法律行动。她关注㓥房供应减少不但推高租金，甚至可能令市场出现「黑市㓥房」。

区小姐冀政府「先安置后取缔」，设立起始租金指引，并秉持「原区安置」原则，让受逼迁影响住户保留原有社区网络。她又建议，政府完善过渡性房屋的「丙类租户」类别，包括废除入住一年后租金升级制度，及延长租住年期，让住户稳定居住至上公屋，「尤其假设家里有小朋友，没理由每两年要小朋友搬一次屋，转一次校。」

记者：萧博禧

摄影：汪旭峰