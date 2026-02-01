Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热︱分别到访非洲岛国塞舌尔 两男女染疫 防护中心：无流行病学关联

社会
更新时间：17:53 2026-02-01 HKT
发布时间：17:53 2026-02-01 HKT

衞生署衞生防护中心表示，截至今日（1日）下午5时，中心录得两宗新增基孔肯雅热输入个案，他们均於潜伏期内到访非洲岛国塞舌尔，初步调查显示两宗个案没有流行病学关连。

女患者居广播道 外藉男住李升街

首宗个案涉及一名55岁女子，居于九龙城广播道。初步调查显示，她于1月19至25日到访塞舌尔，1月27日出现关节痛，翌日出现皮疹。她于1月30日到威尔斯亲王医院急症室求医，获安排入院在无蚊环境下接受治疗。她的一名家居接触者亦曾到过塞舌尔，暂时没有病征，现正接受医学监察。

另一宗个案涉及一名55岁外籍男子，居于西营盘李升街。初步调查显示，他于1月25至28日独自到访塞舌尔，于1月30日出现发烧、关节痛和皮疹，昨日（31日）到私家医院求医，其后获安排转往玛丽医院，在无蚊环境下接受治疗。
 
 

