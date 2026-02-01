撞车党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复

【撞车党/碰瓷党/诈骗/律师/CLAIM保险/索偿】新型「撞车党」近期引起全城关注，有人举报轻微行车违例的司机后，相隔一段时间，讹称「意外」后「丧失工作能力」等理由，向涉事司机索取天价赔偿。警方日前指正审视数十索可疑案件，保安局局长邓炳强今日（2月1日）透露，审视中的个案已增至逾70宗。

撞车党︱警方近期高调宣传后 更多人求助

邓炳强指，经过广泛报道及警方高调宣传后，近日报案的人增多，至今发现有七十多宗个案有可疑。其中，他们发现相关个案的律师楼「好多单都系佢做，诊所虽然有几十间，但医生来来去去都系𠮶三几个」，当中有「受害人」报称在「交通意外」后「撞亲条颈」，但警方发现「其中一个最犀利嘅，有超过20单都系佢，照计一个人冇理由咁黑仔㗎嘛，日日出街都俾人撞亲条颈」，因此警方相信涉及有组织行骗，必定全力调查。

撞车党︱若投保人无过错 不会失去「无索偿折扣」

他提到，如遇到传统的「碰瓷党」，应第一时间报警，警察在现场处理过后，司机会更有保障，「例如你见到佢突然跳出嚟俾你撞，警察可能会发现佢『一日跳5次』。」那就更加确认该人是骗徒。对于新型的「撞车党」，邓炳强指必然要先与保险公司处理，因后者资料库多资讯，可提醒可疑个案，如发现有任何问题，例如索偿金额或情节不合理，应立即报警。

对于那些协助可疑个案的律师、医生是否同谋，邓炳强指目前仍在调查中，暂不宜武断下定论，强调警方会「大胆假设，小心求证」，如查明有违法行为，必定会执法。

主持人提到，部分车主可能因不想失去「无索偿折扣」（NCB），遇到这类「意外」也不敢向保险公司提供资料。邓炳强指，当局与保险业界开过会，对方明确表示，若车主最终获证实无犯错，不会被扣除NCB，因此希望大家先联络保险公司，为自己提供保障，免被骗徒有机可乘。

相关新闻：

撞车党进化？轻微或没碰撞亦索天价赔偿 保险业教路勿私下和解免倾家荡产

撞车党｜警审视30宗涉新型碰瓷党个案 最高索偿金额达$80万 暂无人被捕

东张西望｜专屈赔偿「撞车党」肆虐 轻微碰撞遭天价索偿 多名车主沦为「行走的猪肉」被宰

撞车党屈赔偿｜保险业：司机遇上索偿 交由保险公司处理

东张西望｜「撞车党」索天价赔偿再添苦主 与「学神」车轻微碰撞被索偿$90万