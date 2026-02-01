天气︱明日冻多日！天文台大幅调低预测 早上最低13度 新界多区跌至10度或以下

天文台今日（1日）凌晨2时30分发出寒冷天气警告，本港今早天气寒冷，大部分地区气温降至12度左右。此外，一道广阔云带正覆盖华南沿岸。天文台原先预测明日（2日）最低气温约为15度，其后再进一步下调至13度。

天气︱气温预测比上一报大幅调低

根据天文台九天天气预报，明日气温预测已进一步下调。原先预计气温介乎15至20度，现已调低为13至19度。其中新界多区跌至10度或以下，打鼓岭预测最低气温将降至约9度，而市区普遍亦只有11至12度左右。

天气︱本周中后期气温逐步回升

天文台展望，未来两三日早上仍然清凉。踏入「立春」，本周中后期气温逐步回升，周五（6日）预料介乎18至24度，部分时间有阳光。

天文台表示，一股东北季候风会在明日影响广东沿岸，早上气温仍然较低，天色大致良好。随著季候风被一股偏东气流取代，本周中后期华南沿岸气温逐步回升，天气渐转潮湿。预料一股东北季候风会在周末影响华南，随后一两日该区天气转凉。