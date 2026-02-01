Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气︱明日冻多日！天文台大幅调低预测 早上最低13度 新界多区跌至10度或以下

社会
更新时间：11:40 2026-02-01 HKT
发布时间：11:40 2026-02-01 HKT

天文台今日（1日）凌晨2时30分发出寒冷天气警告，本港今早天气寒冷，大部分地区气温降至12度左右。此外，一道广阔云带正覆盖华南沿岸。天文台原先预测明日（2日）最低气温约为15度，其后再进一步下调至13度。

天气︱气温预测比上一报大幅调低

根据天文台九天天气预报，明日气温预测已进一步下调。原先预计气温介乎15至20度，现已调低为13至19度。其中新界多区跌至10度或以下，打鼓岭预测最低气温将降至约9度，而市区普遍亦只有11至12度左右。

天气︱本周中后期气温逐步回升

天文台展望，未来两三日早上仍然清凉。踏入「立春」，本周中后期气温逐步回升，周五（6日）预料介乎18至24度，部分时间有阳光。

天文台表示，一股东北季候风会在明日影响广东沿岸，早上气温仍然较低，天色大致良好。随著季候风被一股偏东气流取代，本周中后期华南沿岸气温逐步回升，天气渐转潮湿。预料一股东北季候风会在周末影响华南，随后一两日该区天气转凉。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
18小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
撞车党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
22小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
2026-01-31 11:29 HKT
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
22小时前
四川泸州花坛藏尸案，凶手改名整容潜逃28年终落网。
奇案解密︱老板娘借¥4万反遭害命埋尸花坛 凶手改名整容潜逃28年终落网
奇闻趣事
5小时前
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
投资理财
6小时前
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
影视圈
3小时前