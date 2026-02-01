天文台｜寒冷天气警告生效 今早多区跌至12度或以下
更新时间：08:28 2026-02-01 HKT
发布时间：08:28 2026-02-01 HKT
发布时间：08:28 2026-02-01 HKT
天文台今日（2月1日）凌晨2时30分发出寒冷天气警告，本港今早天气寒冷。天文台指，东北季候风正为广东带来寒冷的天气。本港方面，今早大部分地区气温降至12度左右。此外，一道广阔云带正覆盖华南沿岸。
天气︱本周中后期气温逐步回升
天文台展望，未来两三日早上仍然清凉。本周中后期气温逐步回升，部分时间有阳光。
受东北季候风影响，今明两日广东地区天气寒冷，天色渐转晴朗。随着季候风被一股偏东气流取代，本周中后期广东沿岸气温回升，天气渐转潮湿。预料一股东北季候风会在周末期间影响华南。
最Hit
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板 内地连开3面店新造型脱胎换骨 曾失婚户口得40蚊欲轻生
2026-01-31 09:00 HKT