天文台｜寒冷天气警告生效 今早多区跌至12度或以下

社会
更新时间：08:28 2026-02-01 HKT
发布时间：08:28 2026-02-01 HKT

天文台今日（2月1日）凌晨2时30分发出寒冷天气警告，本港今早天气寒冷。天文台指，东北季候风正为广东带来寒冷的天气。本港方面，今早大部分地区气温降至12度左右。此外，一道广阔云带正覆盖华南沿岸。

天气︱本周中后期气温逐步回升

天文台展望，未来两三日早上仍然清凉。本周中后期气温逐步回升，部分时间有阳光。

受东北季候风影响，今明两日广东地区天气寒冷，天色渐转晴朗。随着季候风被一股偏东气流取代，本周中后期广东沿岸气温回升，天气渐转潮湿。预料一股东北季候风会在周末期间影响华南。

