天文台｜寒冷天气警告生效 下午部分时间有阳光 最高气温约17度

香港天文台今日（1日）凌晨2时30分发出寒冷天气警告，预测本港今早天气寒冷。天文台表示，市区最低气温约为12度，新界地区气温将再低一至两度。天文台呼吁市民注意保暖，多穿御寒衣物，并保持室内空气流通，以防因寒冷天气引致不适。

分区气温

东北季候风正为广东带来寒冷的天气。本港方面，今早多处地区气温降至12度左右。此外，一道广阔云带正覆盖华南沿岸。

本港地区今日天气预测，大致多云。早上寒冷，有一两阵雨，局部地区能见度较低。下午部分时间有阳光，最高气温约17度。吹和缓至清劲北至东北风，初时离岸及高地间中吹强风。

展望未来两三日早上仍然清凉。本周中后期气温逐步回升，部分时间有阳光。

九天天气预报

受东北季候风影响，今明两日广东地区天气寒冷，天色渐转晴朗。随著季候风被一股偏东气流取代，本周中后期广东沿岸气温回升，天气渐转潮湿。预料一股东北季候风会在周末期间影响华南。