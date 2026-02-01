天文台｜凌晨2时30分发出寒冷天气警告 今日市区最低约12度
更新时间：02:48 2026-02-01 HKT
发布时间：02:48 2026-02-01 HKT
发布时间：02:48 2026-02-01 HKT
香港天文台今日（1日）凌晨2时30分发出寒冷天气警告，预测本港今早天气寒冷。天文台表示，市区最低气温约为12度，新界地区气温将再低一至两度。
天文台呼吁市民注意保暖，多穿御寒衣物，并保持室内空气流通，以防因寒冷天气引致不适。
东北季候风正影响广东沿岸，而一道广阔云带覆盖该区。
本港地区今日天气预测，大致多云。早上有一两阵雨，局部地区能见度较低，天气寒冷，市区最低气温约12度，新界再低一两度。下午部分时间有阳光及干燥，最高气温约18度。吹和缓至清劲北至东北风，初时离岸及高地间中吹强风。
展望随后两三日早上仍然清凉。本周中后期气温逐步回升，部分时间有阳光。
受东北季候风影响，今明两日广东地区天气寒冷，天色渐转晴朗。随著季候风被一股偏东气流取代，本周中后期广东沿岸气温回升，天气渐转潮湿。预料一股东北季候风会在周末期间影响华南。
最Hit
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT