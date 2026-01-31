开业17年元朗锦上路跳蚤市场今结业 店主不舍人情味：街坊、顾客都变成朋友

拥有近20年历史的元朗锦上路跳蚤市场，每到周末都有不少顾客前来寻宝。不过，因应北环线工程推进，这个充满集体回忆的市集今日（31日）为最后一日营业。不少档主与市民均表示不舍，形容市集虽然规模不大，但具浓厚人情味，是香港难得一见的地方。

店主表示不舍市集人情味

茶具店主陈太坦言不舍结业。她指虽然去年8月才在市集开舖，但认为这里很有人情味，「街坊、顾客都能变成朋友，老人、小朋友都逛得很自在，没有压迫感，香港此类市集愈来愈少。」她指市集租金仅约2200元，很轻松、无压力，适合退休人士尝试，「租金便宜，就算亏了也输得起，最重要是开心。」

陈太售卖的茶具多为其子的收藏。她说儿子是茶艺师，希望推广中国茶文化，但在香港做此类生意不易，夏天时天气不稳，生意比较冷清，直至近两三个月，街坊熟悉后，生意才逐渐好转。她希望未来能与其他摊主合作「拼舖」，或政府能举办类似市集，「让市民多个落脚点」，但坦言要找到合适地点并不容易。

店主坦言通关后宣传不足

在市集经营4年的服装店主黄先生表示，最后一个月人流明显增加，因此觉得市集结业比较可惜，但市集早前长期冷清，「只有周末开，很多吉舖，外面看上去像早就结业了。」他指疫情期间人流尚可，但通关后宣传不足，人流大减，加上附近街坊消费较节俭，经常讲价，生意难以维持。他表示，最近集中清货，货品价格便宜不少，未来不会再租固定舖位，「除非是只租周末的地方，不然太辛苦了。」

临时租档的詹先生表示，临近市集结业有一些吉舖短租，特意来试一下。他笑言这几天生意很好，因此觉得市集结业很可惜，「听长租档主说，这是多年来生意最好的一段时间。」为配合市集消费水平，他把货品定价调低，「这边街坊不会买太贵的东西，我们也不会定高价，适当便宜点卖给大家。」

陈先生携女儿特意前来棒场

带同女儿到场的陈先生表示，平日少来这里，但得知市集结业便特意再来看看，「很多旧物现在外面很少见，就算有也很贵。」陈先生女儿亦指，市集内的怀旧元素十分有特色，结业令人惋惜。

首次到访的余同学得知市集最后一天营业，亦特意前来感受气氛。她说第一次逛跳蚤市场便遇上结业，觉得可惜，「这里货品种类很多，之后可能很难再找到一个地方让大家一起选购这么多不同的东西。」她购买了帽子、项链及小玩具，形容价格便宜。

记者：蔡思宇

摄影：叶伟豪