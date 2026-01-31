房协奖助学金增设「创变卓越奖」 激发青年新思维 培育业界生力军

房协今（31日）举行第21届「房协奖助学金计划」颁奖礼。本年度共有100名高等教育院校学生获奖，各获颁发港币1万元奖／助学金。今年同时首设「创变卓越奖」，鼓励青年探讨房屋相关议题，提出创意方案。

凌嘉勤：期望得奖同学发挥潜能 延续房协创新求变精神

房协主席凌嘉勤于颁奖礼上表示，房协一直秉承建屋惠民的使命，担当「房屋实验室」的角色，因应社会发展创新求变， 配合市民的住屋需要，同时亦致力培育房屋及长者服务业界的生力军，装备年青人成为明日领袖。高瞻远瞩的创新思维是推动社会不断进步的基石。今届首次增设「创变卓越奖」，引领同学思考探索不同的房屋议题，更安排分享活动，让参赛同学与多位业界翘楚交流。他期望得奖同学能够发挥潜能，延续房协的创新求变精神，为香港创造更多可持续的宜居环境，合力共建关爱共融的 智慧社区。

5名同学成功夺得首届「创变卓越奖」

首届「创变卓越奖」的参赛同学须就房屋阶梯、长者房屋或房地产科技其中一个议题进行研究，并向评审团汇报其见解及提案。过程中，房协安排多位专家，包括团结香港基金土地及房屋研究主管梁跃昊、香港大学社会工作及社会行政学系林一星及智慧城市联盟副会长胡达明，分享相关的专业知识， 并透过实地考察等，协助参赛同学深入了解议题。房协共接获30份参赛提案。经评审团审议，5名同学凭其全面分析及独到见解脱颖而出，成功夺得首届「创变卓越奖」，连同其所得的房协奖助学金，他们各获颁港币5万元作奖励。

「创变卓越奖」得主之一、香港中文大学护理学学士三年级生陈君临提出，可以透过设立「房屋积分计划」和「AI房屋阶 梯分析应用程式」，帮助市民在置业阶梯上进上流，实现置业目标。另一位「创变卓越奖」得主、香港高等教育科技学院土木工程工学士三年级生钟尚敏，受自身需要半工读和租屋的经验启发，提出「首期储蓄租住计划」，以提升青年在房屋阶梯向上 流动的能力。另一位「创变卓越奖」得主、香港专业教育学院（沙田）屋宇装备工程学高级文凭一年级生莫曜骏，针对长者养老模式建议 「老有所为、老有所谓」的理念。

何思朗担任嘉宾分享奋斗历程

今年，房协特别邀请了于第15届全国运动会中，创下香港队佩剑历来最佳成绩的男子佩剑个人赛银牌得主何思朗担任嘉宾，分享其奋斗历程。他勉励同学善用奖助学金积极装备自己，如佩剑运动般把握机会精准出击，不断突破自我迈向目标，并以自身所长回馈社会。

「房协奖助学金计划」旨在嘉许修读房屋及长者服务课程的优异生，并为有经济需要的同学提供资助，以支持本地相关界别 的专业人才培训。今届的得奖学生分别来自14间本地大专院校及其持续进修学院和社区学院，以及3间职业训练局辖下院校， 包括香港高等教育科技学院、香港专业教育学院及香港知专设计学院。

另外，房协自1994年起，每年向香港大学「房屋管理硕士兼读课程」的优异生颁发「乐年神父奖」，表扬其卓越的学术表现。今年共有两名得主，各获颁港币1万元。