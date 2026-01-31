职训局消防安全讲座吸引逾千业主参与 消防处介绍「物联网火警侦测系统」先导计划

大埔宏福苑火灾发生后，社会更加高度关注住宅消防及维修事宜，职业训练局（VTC）今日（31日）举办《建筑物消防安全及维修初阶》免费讲座，吸引逾千名住宅业主、业主立案法团成员、物业管理从业员等，透过线上及线下形式参与，了解相关法规与实务知识，提升对住宅楼宇消防安全的重视与应对能力。

消防处介绍「物联网火警侦测系统」先导计划

讲座由消防处代表及VTC专家主讲，内容专业且实用，涵盖多个范畴。当中消防处高级消防队长苏津锋介绍如何推动科技应用，包括去年引进的「物联网火警侦测系统」先导计划，以提升旧式楼宇消防安全水平。VTC相关范畴的专家则以深入浅出的方式，讲解住宅消防及建筑安全相关法例与责任、住宅建筑物及防火物料的测试标准及认可检测，以及住宅物业日常安全管理与事故应变策略等，并附以实例分析，让参加者更容易了解。

VTC举办《建筑物消防安全及维修初阶》免费讲座，由消防处及VTC多名专家讲解。

VTC主席林健锋表示，今日的讲座为市民介绍住宅楼宇消防安全法规及操作要点，感谢消防处代表出席讲座，让参加者加深认识相关议题。因应社会对住宅楼宇消防安全及管理维修领域专业知识的需求增长，VTC持续开办多个持续专业进修课程，涵盖物业维修保养、消防安全管理、建筑材料测试等专业范畴。多个课程获资历认可，为公众及业内人士提升技能，深化专业知识。