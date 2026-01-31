天气寒冷｜天文台料明早急降至14°C 新界再低几度 初时高地吹6级风

一股东北季候风正影响广东沿岸。同时，一道广阔云带正覆盖该区。天文台预料明日（2月1日）巿区最低气温约14°C，新界再低几度，早上相当清凉，初时高地间中吹6级北至东北风。

天文台预测下午及今晚天气大致多云，初时有一两阵雨，局部地区能见度较低，今晚转凉，气温介乎17°C至20°C，吹和缓至清劲偏北风。

根据九天天气预报，天文台指受东北季候风影响，未来一两日广东沿岸显著转凉，内陆地区早晚寒冷，明日（2月1日）及下周一（2月2日）巿区最低气温约14、15°C，新界再低几度，天色渐转晴朗，部分时间有阳光。明日更吹4至5级北至东北风，初时高地间中达6级。

下周中后期气温回升 2.6回升至24°C

随季候风被一股偏东气流取代，下周中后期广东沿岸地区气温回升，天气渐转潮湿。下周三（2月4日）气温回升介乎17°C至22°C，湿度为65至85%；下周四（2月5日）气温介乎18°C至23°C，湿度为65至85%；而下周五（2月6日）更是日间温暖，气温回升介乎19°C至24°C，湿度为70至95%。

2.9高地间中吹6级东风

另外，天文台又预料一股东北季候风会在下周末期间影响华南，下周六（2月7日）吹4级东北风，间中达5级；下周日（2月8日）则吹4至5级东至东北风；2月9日吹4至5级东风，高地间中更达6级。