Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气寒冷｜天文台料明早急降至14°C 新界再低几度 初时高地吹6级风

社会
更新时间：14:24 2026-01-31 HKT
发布时间：14:24 2026-01-31 HKT

一股东北季候风正影响广东沿岸。同时，一道广阔云带正覆盖该区。天文台预料明日（2月1日）巿区最低气温约14°C，新界再低几度，早上相当清凉，初时高地间中吹6级北至东北风。

天文台预测下午及今晚天气大致多云，初时有一两阵雨，局部地区能见度较低，今晚转凉，气温介乎17°C至20°C，吹和缓至清劲偏北风。

根据九天天气预报，天文台指受东北季候风影响，未来一两日广东沿岸显著转凉，内陆地区早晚寒冷，明日（2月1日）及下周一（2月2日）巿区最低气温约14、15°C，新界再低几度，天色渐转晴朗，部分时间有阳光。明日更吹4至5级北至东北风，初时高地间中达6级。

下周中后期气温回升 2.6回升至24°C

随季候风被一股偏东气流取代，下周中后期广东沿岸地区气温回升，天气渐转潮湿。下周三（2月4日）气温回升介乎17°C至22°C，湿度为65至85%；下周四（2月5日）气温介乎18°C至23°C，湿度为65至85%；而下周五（2月6日）更是日间温暖，气温回升介乎19°C至24°C，湿度为70至95%。

2.9高地间中吹6级东风

另外，天文台又预料一股东北季候风会在下周末期间影响华南，下周六（2月7日）吹4级东北风，间中达5级；下周日（2月8日）则吹4至5级东至东北风；2月9日吹4至5级东风，高地间中更达6级。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
6小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
2026-01-30 15:29 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
11小时前
传闻美军最快周日攻击伊朗，「林肯号」上战机已准备就绪。美联社
伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层
即时国际
6小时前
02:26
上环日圆劫案｜周一鸣：6人被捕 一名日籍汉充当内应 起回部分赃款
突发
3小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
3小时前
星岛申诉王 | 西环森美餐厅结束半世纪历史 二代店主：最不舍得的是客人
02:17
星岛申诉王 | 西环森美餐厅结束半世纪历史 二代店主：最不舍得的是客人
放蛇直击
7小时前
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
影视圈
5小时前