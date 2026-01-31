汤文龙回访米兰律师公会 深化港意法律合作 共育具国际视野的法律人才

应米兰律师公会邀请，香港律师会会长汤文龙现正于意大利米兰进行公务访问，出席米兰2026年法律年度开启典礼及一系列专业交流活动。一星期前，米兰律师公会会长 Antonino La Lumia 亲自率团访港，出席香港法律年度开启典礼及相关活动。是次汤文龙应邀回访米兰律师公会，正正体现双方长久以来互信互重的伙伴关系，亦进一步巩固和深化这份具前瞻性的合作连系。

米兰律师公会会长：交流为意大利法律界建立重要人脉网络

香港律师会与米兰律师公会于2014年签署谅解备忘录，正式建立伙伴关系，多年来一直保持紧密而富建设性的合作。米兰律师公会访港期间，香港律师会安排包括米兰代表团在内的海外嘉宾，参观设于旧湾仔警署的国际调解院总部，并与国际调解院秘书长郑若骅进行深入而富成果的交流，就透过国际合作推动调解发展等议题交换意见。

Antonino La Lumia当时亦在社交平台表示，衷心感谢香港律师会及汤文龙的盛情款待，并预告汤文龙将于1月底参与米兰律师公会的司法年度开幕仪式，又指此类交流将为意大利法律界建立重要的人脉网络。

双方分享司法管辖区最新发展 讨论未来合作方向

1月29日，汤文龙与 Antonino La Lumia、米兰律师公会副会长暨国际关系委员会主席 Francesca Zanasi、以及欧洲联盟委员会委员 Cristiano Bacchini 会面。双方分享了各自司法管辖区的最新发展，并就未来合作方向进行深入讨论，包括合办线上研讨会及其他专业交流活动，以进一步促进两地年青律师的互动与成长。事实上，米兰代表团早前访港期间，亦曾到访多家争议解决机构及律师事务所，就包括年青律师培育在内的议题作广泛交流。培养具国际视野的新一代法律人才，是双方的共同使命，亦是法律专业可持续发展的关键所在。

1月30日，汤文龙出席以「律师、法官、检察官：不同司法管辖区的职涯路径」为题的圆桌会议。会议由 Francesca Zanasi 致欢迎辞，其后由 Antonino La Lumia ，以及米兰法院刑事部门协调主席 Paolo Guidi 分别致开幕辞。

世界各地法律界领袖在圆桌会议分享法律职涯制度

在圆桌会议上，来自世界各地的法律界领袖分享其司法管辖区的法律职涯制度。尽管制度各异，但与会者一致认同，维护法律专业的专业精神与诚信，乃各地法律制度的共同核心价值。以香港为例，本地法律专业一直以优质的法律服务、稳健的制度基础，以及对法治和司法独立的坚定承诺而广受国际认可。这些核心价值均受《基本法》保障，并构成香港长期作为国际法律及争议解决中心的重要基石。

会议期间，汤文龙亦接受了一家当地传媒机构访问，分享他对香港与米兰之间交流合作关系的看法。

香港与意大利法律界合作助促两地经贸往来

香港与意大利一向保持紧密的经贸关系。2024年，双边贸易额达83亿美元，使意大利成为香港第四大欧盟贸易伙伴及出口市场，亦为第三大欧盟进口市场。截至2023年底，香港是意大利在亚洲的第三大投资目的地，同时亦是意大利的第三大亚洲投资者。两地法律界携手合作，将有助促进香港、意大利及中国内地之间的经贸往来，并为相关企业及投资提供所需的高水平国际法律服务。

汤文龙将于今天（1月31日）出席米兰2026年法律年度开启典礼，继续深化港意法律界的交流与合作。