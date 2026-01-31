Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈茂波：综合帐目较预期快恢复平衡 本年经济前景审慎乐观

更新时间：10:17 2026-01-31 HKT
发布时间：10:17 2026-01-31 HKT

本财政年度首九个月录得439亿元盈余。财政司司长陈茂波今早(31日)在电台节目表示，受惠于出口表现强韧及金融市场畅旺，本年度财政状况受惠于金融市场良好，股票印花税收入增加，估计经营帐目有望录得盈余，但因要加快北部加快建设，各项基建亦要提速，仍要发债支持，综合来说，预计综合帐目能比之前预计较快恢复平衡。

财政状况改善 经营帐目或提早录盈余

然而，他提醒市民，由于2、3月期间政府的收益较少，在未来数月仍有较大开支，单月帐目或会重现赤字，他理解社会各界各有诉求，包括中产人士期望能有税务宽减，年青人期望协助就业等，但政府需兼顾目前的需要，以及对北部都会区等长远发展项目的投资需求，并维持足够的财政储备，因此要作多方面考虑，以应对复杂的地缘政治风险。

出口表现强韧 经济前景审慎乐观

回顾去年的经济表现，陈茂波形容「比想像中好」。他指出，驱动2025年快速增长，主要动力来自出口带动，尽管中美贸易磨擦持续，但本港及内地企业「非常灵活」，成功将出口市场转移至东南亚、中东及欧洲等地，尤其东南亚的增幅是高双位数字，增长完全弥补了在欧美市场的跌幅。金融巿场的表现亦非常亮丽，访港旅客量回升至近五千万人次，亦带动了市场气氛。然而，本地零售及餐饮仍有相当压力，整体经济恢复仍未平衡，需要政府努力带动。

展望来年，他表示抱持「审慎乐观」的态度。他认为，国家经济发展非常稳健，为香港提供强大后盾。

国际投资者信心回暖 资金重投香港市场

陈茂波特别分享了他出席瑞士达沃斯世界经济论坛的观察。他形容，国际投资者对中港市场的态度「完全转变过来」。他指前年去的时候，他们比较悲观，「还在问『中国市场、香港市场是否还能投资？』……今年再去，他们已经在问『我的资产配置低配了现在要加注，应该投哪个板块？」

他进一步以数据佐证，指去年本港股票市场增长28%，其中约一半的新增资金来自欧美、中东及东南亚等地，显示海外投资者正「用实实在在的钱」对香港市场投下信心一票。

息口下调不多 楼市渐趋稳定

 对于市民关心的资产市场，陈茂波估计美国今年仍然会减息，但相信息口不会减太多，香港下调的幅度有限，资金环璄相对宽松，流动性充裕，对营商环璄有利，而住宅物业市场已「趋向稳定」。他指楼价自2021年高位已下调约两成多至三成，但过去数月价格已在一个百分点内平稳波动。成交量方面，近几个月每月均超过5,500宗。他预期，未来三至四年的一手楼供应量约10.4万个单位，供应相对充裕，市场需要时间消化。

