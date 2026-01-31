财政预算案2026｜综合帐目较预期快恢复平衡 陈茂波谈公务员加薪：影响阔须谨慎

本财政年度首九个月录得439亿元盈余。财政司司长陈茂波今早(31日)在电台节目表示，受惠于出口表现强韧及金融市场畅旺，本年度财政状况受惠于金融市场良好，股票印花税收入增加，估计经营帐目有望录得盈余，但因要加快北部加快建设，各项基建亦要提速，仍要发债支持，综合来说，预计综合帐目能比之前预计较快恢复平衡。

财政状况改善 经营帐目或提早录盈余

然而，他提醒市民，由于2、3月期间政府的收益较少，在未来数月仍有较大开支，单月帐目或会重现赤字，他理解社会各界各有诉求，包括中产人士期望能有税务宽减，年青人期望协助就业等，但政府需兼顾目前的需要，以及对北部都会区等长远发展项目的投资需求，并维持足够的财政储备，因此要作多方面考虑，以应对复杂的地缘政治风险。

出口表现强韧 经济前景审慎乐观

回顾去年的经济表现，陈茂波形容「比想像中好」。他指出，驱动2025年快速增长，主要动力来自出口带动，尽管中美贸易磨擦持续，但本港及内地企业「非常灵活」，成功将出口市场转移至东南亚、中东及欧洲等地，尤其东南亚的增幅是高双位数字，增长完全弥补了在欧美市场的跌幅。金融巿场的表现亦非常亮丽，访港旅客量回升至近五千万人次，亦带动了市场气氛。然而，本地零售及餐饮仍有相当压力，整体经济恢复仍未平衡，需要政府努力带动。

展望来年，他表示抱持「审慎乐观」的态度。他认为，国家经济发展非常稳健，为香港提供强大后盾。

国际投资者信心回暖 资金重投香港市场

陈茂波特别分享了他出席瑞士达沃斯世界经济论坛的观察。他形容，国际投资者对中港市场的态度「完全转变过来」。他指前年去的时候，他们比较悲观，「还在问『中国市场、香港市场是否还能投资？』……今年再去，他们已经在问『我的资产配置低配了现在要加注，应该投哪个板块？」

他进一步以数据佐证，指去年本港股票市场增长28%，其中约一半的新增资金来自欧美、中东及东南亚等地，显示海外投资者正「用实实在在的钱」对香港市场投下信心一票。

息口下调不多 楼市渐趋稳定

对于市民关心的资产市场，陈茂波估计美国今年仍然会减息，但相信息口不会减太多，香港下调的幅度有限，资金环璄相对宽松，流动性充裕，对营商环璄有利，而住宅物业市场已「趋向稳定」。他指楼价自2021年高位已下调约两成多至三成，但过去数月价格已在一个百分点内平稳波动。成交量方面，近几个月每月均超过5,500宗。他预期，未来三至四年的一手楼供应量约10.4万个单位，供应相对充裕，市场需要时间消化。

上市公司严格把关 丰富国际化股票市场

陈茂波强调上巿公司的质素至关重要。他指出，只有吸引优质的好公司来港上市，才能自然地汇聚资金。他以去年上市的龙头企业「宁德时代」为例，即使面对地缘政治压力，仍吸引了包括美国大型金融机构在内的基石投资者，证明「好项目自然会吸引投资」。

他表示，目前有近400家公司正在排队申请来港上市，政府会严格把关，确保上市公司质素。同时，政府正积极鼓励中东、东南亚等地的公司来港作第一或第二上市，并透过与当地监管机构签订合作备忘录，借此丰富香港股票市场的国际化内涵。

经济转型力求普惠 盼成果惠及基层

对于现时贫富差距严重的问题，陈茂波坦言，香港经济正从传统的贸易、金融，转向贸易、金融及创科，他认为，当金融市场畅旺，其成果需要一些时间才能带动至零售、餐饮等行业，带动整体消费。政府已推出计划协助这些零售餐饮升级转型，提升服务体验及吸引力。此外，政府亦正探讨将一些大型盛事活动延长举办时间，甚至考虑在不同地区举办，以扩大经济效益的覆盖面。

公务员加薪需审慎平衡 「增肥容易减肥难」

对于社会关注是否调整公务员薪酬调整，陈茂波指在咨询期间听到不同声音，有意见认为应继续冻薪，但亦有意见指，考虑到经济增长、私人市场薪酬加幅及公务员团队的工作量，应考虑加薪。他强调，公务员薪酬调整会对众多资助机构及私人市场起指标作用，影响深远，政府需小心谨慎。

他同时提到，股票印花税是政府重要收入来源，一年贡献库房近千亿元，有助政府将资源调拨到其他所需领域。受惠于严格的开支增长控制，本财政年度预料将录得较理想的盈余。他以「增肥容易减肥难」比喻，表明政府会维持财政纪律，避免顾此失彼。



相关新闻：

本财年首9个月录439亿盈余 财政储备达6982亿 消息人士：综合帐目不排除仍录较低赤字

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议