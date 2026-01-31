Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

投资推广署：约30间海外或内地企业拟落户香港 放眼北部都会区发展

社会
更新时间：10:47 2026-01-31 HKT
发布时间：10:47 2026-01-31 HKT

投资推广署日前公布，去年共协助560间海外及内地企业在港开设或扩展业务，较2024年上升超过4%，数目创新高。投资推广署署长刘凯旋表示，估计为香港经济带来近694亿元的投资，并创造超过一万个就业职位，证明香港作为商业平台仍非常吸引，对未来非常正面。她亦透露，目前约有30间海外或内地企业计划落户香港后，希望能在北部都会区发展。

刘凯旋今日（31日）在电台节目中表示，香港的外资企业传统上以美、英为主，近年则积极吸引中东及东盟地区公司来港。她指出，针对传统市场，需继续精准招揽重点企业及行业；同时亦须加强向新兴市场推广，鼓励当地企业不仅与内地贸易，更可落户香港，作为金融、管理及创科研发平台。随著内地企业加速「出海」，香港往往成为其首选「母港」，因此在港设立或扩展业务的内企比例有所上升。

「新资本投资者入境计划」为中小企创造经济效益

而「新资本投资者入境计划」，刘凯旋是针对比较富裕人群，自优化措施推出后申请数目快速上升。截至去年底，已接获逾2800宗申请，预计可带来超过800亿元的直接投资。她指出，这些投资者来港后，将带动房地产、餐饮、消费，乃至高端消费如私人飞机等需求，间接为本地中小企创造经济效益。

去年《施政报告》提出在今明两年引进超过1200间企业来港。刘凯旋回应称，该署一直紧贴国家发展方向及政策重点，并集中资源吸引创科及生命健康科技等领域企业。她强调，香港具备相应配套，协助创科企业顺利落地。

关于北部都会区发展，刘凯旋透露，目前约有30间需用地的海外或内地企业，计划在港落户后进驻北部都会区，涵盖教育、国际学校、海外大学、现代物流、现代仓储及旅游等行业。该署正协助这些企业与发展局及创科局对接。她补充，凡是需要用地的大型企业，该署均会提供配对支援。

在港营商最大挑战是租金及营运成本较高

近年不少内地品牌进军香港，部分出现「水土不服」、缩减规模甚至结业的情况。刘凯旋表示，投资推广署会从策略规划阶段协助企业落地，并提供适度推广支援。她指出，香港去年访客量超过5000万人次，除内地品牌外，日本及韩国餐饮业亦持续来港开设业务，视香港为试点，再拓展至东南亚或其他市场。她承认，在港营商的最大挑战之一是租金及营运成本较高，因此该署会提醒企业审慎评估，充分准备是成功的关键。

被问及未来会否引入更多地区的餐饮品牌，刘凯旋表示，回顾去年成果，该署协助创造的就业岗位超过一万个，行业集中于金融、创科及家族办公室，多属高质素、高端职位，期望能推动就业由散工迈向好工的机会。这些高端人才来港后，将带动消费及餐饮需求，间接促进餐饮业等相关行业的就业机会。

相关新闻：投资推广署去年助560间企业在港开设或扩展业务按年升4% 驻港公司逾1.1万间升11%创新高
 

