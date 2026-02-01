港铁屯马线改道工程 2月1日经红磡站需到对面月台转车
更新时间：08:30 2026-02-01 HKT
发布时间：08:30 2026-02-01 HKT
发布时间：08:30 2026-02-01 HKT
为配合红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，屯马线2月1日会实施特别服务安排。屯马线会继续维持全线服务，并行驶星期日的正常班次，各车站均可乘车，大部分乘客车程如常。
港铁公司提醒屯马线乘客，若车程途经红磡站，便需在该站下车往对面月台转车继续行程。
就2月1日的服务安排，港铁呼吁乘客留意三大乘车贴士：
- 屯马线乘客途经红磡需往对面月台转车
- 留意现场标示及月台列车方向
- 为转车预留时间
相关新闻：
屯马线2.1及3.8实施特别安排 红磡站须对面月台转车 料额外需时5分钟
最Hit
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板 内地连开3面店新造型脱胎换骨 曾失婚户口得40蚊欲轻生
2026-01-31 09:00 HKT