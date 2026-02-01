Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁屯马线改道工程 2月1日经红磡站需到对面月台转车

社会
更新时间：08:30 2026-02-01 HKT
发布时间：08:30 2026-02-01 HKT

为配合红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，屯马线2月1日会实施特别服务安排。屯马线会继续维持全线服务，并行驶星期日的正常班次，各车站均可乘车，大部分乘客车程如常。

港铁公司提醒屯马线乘客，若车程途经红磡站，便需在该站下车往对面月台转车继续行程。

就2月1日的服务安排，港铁呼吁乘客留意三大乘车贴士：

  1. 屯马线乘客途经红磡需往对面月台转车
  2. 留意现场标示及月台列车方向
  3. 为转车预留时间

