过渡性房屋︱流浮山「流浮．东寓」1233单位入伙 何永贤：部分项目使用率逾180%

房屋局局长何永贤昨日（29日）出席「流浮．东寓」入伙礼，该项目为东华三院营运的第三个过渡性房屋项目，土地由新世界发展借出。项目于上月中起入伙，共提供1233个单位，可供超过2800人居住。

单位设露台电梯 居民赞生活大改善

何永贤指，「流浮．东寓」不止有海景，在设计上也非常用心，例如善用单位空间腾出小小的一个露台，让居民可以晾晒衣服、种种小盆栽；其中一座五层高的大楼旁边更配有电梯，通过相连的走廊，令近一千个单位都可以有电梯到达，便利有需要的市民出行。交通方面，住户步行两三分钟即可到达港铁巴士站及小巴站，方便往来元朗及天水围。

她在活动上遇到有居民分享，指搬入后生活获大幅改善。当中一名伯伯以往居于新界村屋「㓥房」；另有一个育有初生婴儿的四口之家，现时亦有更合适小朋友成长的空间及社工支援。

许多过渡性房屋项目已出现流转 部分使用率更逾180%

何永贤提到，现时许多过渡性房屋项目已出现流转，部分使用率更超过180%，每个单位都发挥「生命力」，服务着一个个有需要的家庭，支援他们更好地规划人生，同时也服务着社会的需要，支撑着社会更稳步前行。她续指，未来在落实「简朴房」规管工作上，也会借力过渡性房屋的「丙类」申请，让整个社会更有底气，一起跨出告别劣质「㓥房」的重要一步。