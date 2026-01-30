巴士安全带︱删强制要求需「走程序」 期间仍须佩戴？议员律师料不会执法 惟安全起见应扣上

巴士强制佩戴安全带法例实施近一周，连日来争议不断，执业律师、前立法会议员江玉欢发文质疑相关条文不清晰，涵盖范围未包括2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士。运输及物流局局长陈美宝今日（30日）会见记者时承认，条文在技术上有不足之处，未能完全反映立法原意，为清晰起见，会先尽快安排删除有关条文，令目前无法定要求，乘客在乘坐专营巴士或非专营巴士时需佩戴安全带。

江玉欢：条文有不足仲点会执行？

江玉欢接受《星岛头条》查询时表示，相关法例条文一日未被废除，一日仍然存在，惟相信政府不会使用该条文执法，因局长曾言明执法要「法、理、情」兼备，强调现时法例条文已有不足，「仲点会去执行呢」，呼吁市民无需过份担心。至于删除法律条文程序，江玉欢表示需要政府确切刊宪才算删除法律条文，认为政府会尽快完成程序。

陈恒镔​​料最快下星期刊宪

当时有份审议条例的民建联立法会议员陈恒镔则表示，据他所知法例实施至今无人被检控，一直以教育劝喻为主，而由于条文出现技术性问题，相信市民若在巴士上没有佩戴安全带，不会被检控，但都呼吁市民为了自身安全尽量佩戴。他预计，按照一般程序最快下星期，政府可完成删除条文的工作，希望可尽快做，令社会更安心。

至于法例条文涵盖范围仅适用于2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士，江玉欢重申，「咁条条例的确系咁写嘅」，当时递交立法会的文件写法相同。被问及即使条文未删，是否难以使用条文执法。江玉欢表示认同，因难以辨别相关巴士是否在2026年1月25日或该日之后首次登记，「相信可能无添啦，唔系日日都有新巴士落地」。她表示现时执行有困难，局长亦需要慢慢思考如何改善，「可能再重新嚟过，唔紧要，咪谂得好啲先啰。」她续指，市民如乘搭公路巴士，顾及安全亦可配载安全带，惟仅凭自愿，由市民自行衡量风险。

审议有疏忽？陈：无留意未反映立法原意

陈恒镔指，在过去一星期听到不少的建议，过程中亦有与局方沟通，希望他们留意相关情况，重申应否佩戴安全带这个问题是长期讨论，过去亦曾发生很严重的事故，一再呼吁市民为了自身安全尽量佩戴。

对于审议期间是否有疏忽，他称在立法过程中，政府解说、议员所了解，都是有安全带就要佩戴，承认没有留意法例未有完全反映立法原意的问题，且讨论期间，他关注另一问题即的士车头可放多少部电话。他又希望政府可尽快刊宪，且将实施过程发现的问题，将来修例时可一拼吸纳，令市民使用安全带时更方便。

至于将来是否会继续支持强制佩戴安全带，他指目前政府无公布何时再提交条例，希望当局可汲取今次经验，日后再做时，有足够时间去讨论，且需要有条文出台时，才可说是否支持。

陈晓峰：难查明所乘巴士登记时间

法律界立法会议员陈晓峰表示，自己曾向去年有份审议的议员了解，明白政府的初心及立法原意，是为了更好地保障道路使用者的安全，而修例要求日后所有巴士都必须配置安全带，明白条例上未有正面回应本月25日前登记的巴士，若有安全带是否需要强制佩戴，但强调市民佩戴安全带都是为了保障自己的安全，且难以查明每辆巴士是否属于法例生效后登记的巴士，有一定违法风险。他更称若政府有需要时，会与当局紧密合作修订条例。

梁美芬：政府从善如流回应民意

经民联选委界议员梁美芬指，欢迎政府决定，盖因立法者之本意原为促进社会福祉。倘法例实施后衍生不足之处，致令市民受扰，政府能从善如流，回应民意，删去相关条文，此举实属正确。她亦认为政府会删除有关条文，即是目前巴士上不会有必须佩戴安全带的法定要求。

