涉于理工大学女厕偷窥 26岁工程师获准保释至3.12再讯
更新时间：17:41 2026-01-30 HKT
发布时间：17:41 2026-01-30 HKT
26岁工程师涉嫌在理工大学女厕内偷窥女子，被控一项窥淫罪，今于九龙城裁判法院首次提堂。裁判官莫子聪应申请押后案件至3月12日再讯，待辩方索取文件，并向被告提供法律意见。期间被告获准以2000元保释候讯，不准离港，不得接触控方证人，以及不得前往香港理工大学。
被告李卓彦，报称工程师，被控2025年4月11日，在香港理工大学B座女厕内暗中观察或拍摄女子X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会X是否同意被他观察或拍摄。
案件编号：KCCC317/2026
