调查：新人平均结婚开支微跌3% 近3年首回落至40万以下 人情中位数维持不变

香港结婚资讯媒体生活易（ESDlife）公布「2025 年结婚消费调查」结果。调查显示，新人的结婚平均开支今年稍为下跌3％至港币约39.6万元，为近三年首次回落至40万以下水平。按2024年及2025年1月至11月结婚宗数之变幅推算，2025年全年结婚宗数约为41,146 宗，预期比去年少7%。

结婚开支回落3% 蜜月旅行消费反升7%

生活易于2025年9月至11月期间访问了1,085位于2025至2027年间结婚之新人，以了解一众准新人的结婚预算及总开支、消费模式及婚后计划。调查显示，新人的结婚平均开支今年稍为下跌3％至港币约39.6万元，为近3年首次回落至40万以下水平，反映新人在经济气氛未明朗下更重视预算管理。

在筹备婚礼的开支中，最高消费的项目一如以往是「婚宴酒席」，新人平均花费微跌2%至约18.3万元。其次为「结婚首饰及戒指」，平均消费跌15%至8.1万元。然而，「蜜月旅行」升7%至约4.7万元，显示新人更愿意把预算分配至较高质素或更有体验性的蜜月旅行上。而「婚纱摄影」则微跌2%至约2.6万元。婚礼四大开支合共占新人消费之85%。

人情中位数不变 高级酒店维持1,500元

政府统计资料显示，2024年的全年结婚宗数为44,196宗，以2024年及2025年1月至11月结婚宗数之变幅作推算，2025年全年结婚宗数约为41,146 宗，预期比去年少7%。根据推算，2025年香港整个结婚消费市场总值估计为港币146.7亿，比去年跌11%。最高消费的「婚宴酒席」市场总值估计为67.1亿，比去年跌9%；「结婚首饰及戒指」估计为31亿，跌23%；「蜜月旅行」估计为17.9亿，跌1%；「婚纱摄影」估计为10.3亿，跌7%。

尽管本年度婚宴酒席平均开支呈下降趋势，然而婚宴人情中位数却维持不变。在各类婚宴场地中，自2020年起，高级酒店及一般酒店分别维持在1,500元及1,000元，私人会所及特色婚宴场地人情中位数均与去年相同（1,000元），而酒楼、午间婚宴、西餐厅及酒会人情中位数亦维持于800元水平。

今年调查新增针对低息环境下新人对结婚借贷的取态。结果显示，有23%新人会考虑以借贷方式支付部分婚礼开支，平均借贷款项达24.2万，结婚市场借贷总值估计为22.9亿，反映借贷正逐渐成为婚礼财务规划的新选项。

新人生育意愿呈现上升趋势

另外，调查显示，新人的生育意愿呈现上升趋势。其中，计划生育的新人比例从61%升至65%，而计划生育2名子女及超过3名子女均上升。受访新人认同如大幅提高新生婴儿奖励金（57%）、延长有薪产假（52%），以及提高子女免税额（49%）等均会提高他们的生育意愿。此外，计划于两年内生育的新人亦从去年64%上升至今年的70%。

生活易媒体业务主管周卓盈表示，虽然宏观数据显示新人整体开支下降，但实际上每对新人的平均消费只轻微下跌约3%，真正拖低市场规模的原因是结婚对数减少。她指出，经济前景不明朗令新人消费更谨慎，但并非全面削减，而是出现「选择性缩减」的新趋势，「新人更愿意把钱花在提升体验的部分。」展望未来一年，她预料新人仍会保持审慎消费。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元