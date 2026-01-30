千帆科技发布教育AI平台IntelliQF EdAgent 低代码技术助教师定制教学工具

本地创科企业香港千帆科技有限公司与字节跳动旗下的AI云服务平台BytePlus联合开发的全新一站式教育AI平台IntelliQF EdAgent，近日于千帆科技联同香港资讯科技教育领袖协会及香港教育城合办的联合工作坊中向学界正式展示。该平台现已开放予学界免费测试，不仅开发有一系列即开即用的AI应用，更可凭借低代码技术，让每间学校、每位教师都能根据自身教学需求，定制专属的教学AI工具。

这款港产教育AI平台基于字节跳动旗下BytePlus的技术架构打造，整合Seed、Qwen、OpenAI、Gemini等多款中英文大模型，以「本地云端部署」及「多模型整合」为核心策略。千帆科技负责人陈曦婷介绍，针对市面AI工具繁多、教师需频繁切换平台的行政负担，平台以「生态系」概念整合各项功能，师生可在同一平台调用不同大模型，一站式完成课程规划、教学辅助及学业评估等工作。数据安全方面，平台采用香港本地云端部署，实现数据不出境，并配备企业级加密措施，全方位保障师生数据安全。

在具体教学应用场景上，千帆科技与香港资讯科技教育领袖协会理念融合，基于平台针对ICT(资讯及通讯科技)科目开发了名为「Integrity AI」的评估工具。香港资讯科技教育领袖协会主席黄健威表示，学生利用AI辅助学习已是无可避免的趋势，惟教师在核证习作真确性及设计面谈问题上往往耗时费神。而「Integrity AI」能针对这一痛点，除可识别习作中的AI痕迹外，更会按风险等级自动生成考核问题，协助教师精准提问，高效验证学生对知识内容的真实理解。

平台同时强调多学科覆盖与自主开发并重，低代码技术为定制化需求提供核心支撑，现有一系列即开即用的AI应用中，已包含多款预设「智能体」(AI Agents)，包括针对DSE考生的写作指导智能体——可提供引导式反馈，训练学生批判性思维；以及配合小一至小六课程的数学学习智能体。本次工作坊中，多位教师亦透过智能体搭建实操课程，深入体验低代码开发的便捷性。字节跳动旗下BytePlus产品负责人陈志铃透露，平台具备混合部署与定制扩展能力，教师无需具备深厚编程基础，仅透过自然语言指令，即可修改现有应用模版，或针对特定教学场景，自主构建贴合校本需求的AI智能体，实现教学个性化定制。

千帆科技早前已与香港教育城签署合作框架协议，明确以技术赋能数字教育的发展方向。千帆科技负责人陈曦婷表示，IntelliQF EdAgent的研发初衷，是为香港教育界提供安全、易用且贴合本地课程的AI工具，而打造即开即用应用与定制化功能相结合的模式，正是为了让每间学校、每位教师都能找到适合自身的AI教学助力。未来将继续与学校合作收集真实教学需求，持续优化平台功能，让AI真正成为教师的得力助手、学生的学习伙伴。