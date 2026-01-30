10个月大女婴身上疑有毒品痕迹 38岁母涉虐儿被控 准保释至3月讯

38岁无业女涉去年2月在元朗虐待10个月大的女儿，其女儿身上更疑发现毒品痕迹。涉案无业女被控1项虐儿罪，案件今于屯门裁判法院提堂，被告暂毋须答辩，以待辩方索取文件及向被告提供法律意见。署任主任裁判官邓少雄将案件押后至3月27日再讯，被告获准以现金300元保释，期间须居住报称住址。

被告P.Y.C，被控一项对所看管儿童或少年人虐待或忽略罪，控罪指被告于2025年2月上旬在元朗大棠路红枣田村某单位身为对10个月大的女童X负有管养、看管或照顾责任的人，故意虐待或忽略X，其方式相当可能导致X受到不必要的苦楚或健康损害。

庭上透露，女童X现已1岁9个月大，早前曾数次被发现身上有怀疑毒品痕迹，社会福利署已对她实施家居保护，现交由被告胞姊代为照顾及由社工协助。被告则须社署监管及在社工协助下才可探望X，被告另须定期提交验血报告。

案件编号：TMCC202/2026

本报记者