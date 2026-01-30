涉举刀指吓房署家访职员 66岁男住户被控藏武刑恐2罪准保释

房署男职员本周二傍晚到葵盛东邨一个单位家访期间，疑遭66岁男住户举菜刀出言恐吓。男职员报案后，警方接报到场拘捕男住户。男住户今早于西九龙裁判法院首次提堂，被控管有攻击性武器及刑事恐吓2罪。被告暂准毋须答辩，案件押后至3月13日再讯，以待控方索取法律意见。被告获准以3000元现金保释，每星期向警署报到1次，期间不得直接或间接接触控方证人。

66岁保安员杨义亮被控于2026年1月27日，在香港新界葵涌葵盛东邨盛国楼某层走廊管有攻击性武器，即一把菜刀（刀刃长17厘米，木柄长11厘米），意图将其作非法用途使用，以及威胁男子李东阳会使其人身遭受损害，意图使他受惊。

案件编号：WKCC546/2026

法庭记者：陈子豪