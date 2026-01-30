无业男涉尖沙咀狂乱驾驶兼袭警 与疑助其匿藏女子同提堂 3.26再讯

28岁无业男涉于上周三（21日）在尖沙咀山林道拒绝配合警察截查，驾车逃去期间导致警员受伤。该男子被控狂乱驾驶和袭警等3罪，一名30岁女子亦涉嫌协助罪犯被控，案件今于九龙城裁判法院首次提堂。两人暂时毋须答辩，裁判官莫子聪应申请押后案件至3月26日再讯，待警方进一步调查，包括检视闭路电视片段。无业男申请保释遭拒，须还押候讯；女子则获准以5000元保释，不得离开香港，须居于报称地址以及定期报到。

两名被告依次为28岁刘翘泽和30岁韦凯雯，二人均报称无业。刘被控一项阻挠在正当执行职务的警务人员罪、一项袭击警务人员罪，以及一项车辆的司机因狂乱驾驶而伤人罪。控罪指刘于2026年1月21日，在尖沙咀山林道与弥敦道交界，故意阻挠在正当执行职务的2名警员，袭击该2名警员，及在控制私家车时狂乱驾驶而导致该2名警员身体受伤害。

韦凯雯被控一项作出倾向并意图妨害司法公正的作为罪，指她于2026年1月22日与1月27日间，在新界元朗山下村一个单位意图妨害司法公正，而作出有妨害司法公正倾向的作为，明知刘翘泽因涉嫌与阻碍公职人员执行公务，袭击执行职责的警务人员，及因狂乱驾驶而伤人有关而被警方通缉，而匿藏刘翘泽，意图协助刘逃避合法逮捕。

案件编号：KCCC323/2026

本报记者