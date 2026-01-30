Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年研究向离境私家车征「边境建设费」 举例每车收200元 政府：慎重考虑后现阶段不推收费

社会
更新时间：15:49 2026-01-30 HKT
发布时间：15:49 2026-01-30 HKT

去年《财政预算案》提出，研究向离境私家车征收边境建设费，如果每辆车收200元，政府每年可以有大约10亿元收入。今日（30日）立法会财经事务委员会上，身兼港区人大代表的自由党议员陈晓峰表示，当时已建议政府「三思而不行」，问及当局是否已有检讨结果。

财库局局长许正宇回应时形容议员「心水清」，指提出方向后听到社会不同意见，经慎重考虑后，现阶段不会推行有关收费。

离境私家车征建设费 社会有反弹

去年《财政预算案》提出要增加政府收入，包括研究向由陆路边境管制站离境的私家车征收边境建设费，旅游巴士和货车等不受影响；若以每部私家车收取200元为例，每年可带来约10亿元的收入。

不过建议一出引起不少反弹，有议员认为收费贵，影响商人及市民往来两地，又担心会不利融入国家发展大局。政府当时指，有关措施在研究阶段，未有定案。

