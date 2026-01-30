Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

扑灭罪行︱邓炳强 : 去年首11个月整体罪案81731宗 按年跌5.8%

社会
更新时间：17:14 2026-01-30 HKT
发布时间：17:14 2026-01-30 HKT

保安局局长邓炳强和扑灭罪行委员会委员欧楚筠今日（30日）在委员会会议结束后，于政府总部西翼大堂会见传媒，交代去年整体罪案数字。

扑灭罪行委员会会议今（30日）举行。保安局局长邓炳强会后见记者时表示，2025年1月至11月总体罪案数字约为81731宗，与2024年同期比较下降5.8%，继头三季下降4.9%后，进一步回落。当中爆窃案、伤人及严重殴打案等创新低。

记者：曹露尹

