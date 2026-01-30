扑灭罪行︱邓炳强 : 去年首11个月整体罪案81731宗跌5.8% 涉依托咪酯案件升4倍

扑灭罪行委员会会议今（30日）举行。保安局局长邓炳强会后见记者时表示，2025年1月至11月，香港总体罪案数字约为81731宗，与2024年同期比较下降5.8%，继头三季下跌4.9%后，进一步回落。破案率为26.1%，与2024年同期相若。

部分罪案数字均录得下跌 特别是行劫、伤人和盗窃案

邓炳强续指，暴力罪案有8,132宗，下跌16.2%。大部分罪案数字均录得下跌，特别是行劫、爆窃、伤人及严重殴打和盗窃案，跌幅由7%至32.2%不等，部分更创历史新低，包括爆窃案、行劫案及伤人与严重殴打案。

上升罪案包括凶杀案及严重毒品案件

邓表示，主要录得上升的罪案包括凶杀案及严重毒品案件。严重毒品案件有1,179宗，较2024年同期上升14.7%，其中约30%涉及依托咪酯。被呈报吸食依托咪酯的人数则上升超过1.6倍，达487人，其中21岁以下年轻人约占六成。

涉及依托咪酯的案件方面，去年1月至11月共有912宗，拘捕1,126人，较2024年同期比较分别上升4倍及3倍。当局会继续密切留意情况，采取相应措施，严厉打击相关罪案。

至于诈骗案方面，2025年1月至11月，录得39,490宗，较2024年同期下跌2.4%，涉及骗款73.9亿元，较2024年同期下跌13.3%。诈骗案仍占整体罪案数字约48%。网上骗案占整体诈骗案64%，录得25,346宗，当中网上投资骗案及网上购物骗案均录得上升，而录得下跌的则有钓鱼骗案及援交骗案。

邓炳强表示，警方会继续透过四大策略打击诈骗，包括打击诈骗案产业链；宣传教育，聚焦于长者及新来港学生等特定群组；优化防骗伺服应用程式；积极推动国际合作，打击跨境骗案。

邓炳强亦报告使用闭路电视「锐眼计划」的进展。计划首阶段已于2025年年底完成，实施至今已协助警方侦破超过740宗案件。下阶段警方目标是，在之后两年，每年增加2万个镜头，预计到2028年，将有约6万支镜头覆盖全港。

至于凶杀案上升的原因，邓炳强表示，凶杀案数字表面显示大幅增长至170宗，但其中实际上包含146宗与大埔宏福苑火警有关。若排除上述火警导致的146宗案件，实际凶杀案为24宗。其中仅有1宗尚未侦破，且警方已掌握涉案凶徒的身份，从数字上分析，凶杀案实际仅增加6宗，并未观察到凶杀案在香港突然好严重的情况。

记者：曹露尹

摄影 : 汪旭峰