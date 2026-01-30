巴士安全带︱陈美宝承认法律条文有不足 会删除相关条文 完善后再提交立法会

强制巴士乘客配戴安全带法例持续引起不少争议，执业律师、前立法会议员江玉欢在社交平台发文质疑法例条文不清晰，涵盖范围未包括2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士。据了解，运输及物流局正考虑包括暂缓法例，亦可立即修例，甚至撤回条例等方案，但面对社会普遍争议声音，当局要慎重考虑，以免影响市民。运输及物流局局长陈美宝联同运输署署长李颂恩会见传媒，交代最新安排。

陈美宝表示，经咨询律政司法律意见，认为条文有不足之处，未能反映立法原意，而为清晰起见，会先删除有关条文，完善后再提交立法会咨询。

另外，被问到草拟及审理法律时是否有不足，立法会法律顾问曹志远未有回应。

江玉欢昨日（29日）在社交平台发文，质疑经修改后的法例，祇适用于2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士，令事情再度发酵。消息指，事件已经不再单纯由运输署可以处理，政府高层早上就事件作讨论，正思考应对策略，并就法律条文咨询律政司意见。

记者：郭咏欣

