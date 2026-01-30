RedMR相关公司遭入禀高院呈请清盘 4.22开庭

连锁卡拉OK品牌「Red MR」(红人派对)近年多次涉欠薪欠租，其相关公司BMA KTV (SOP) Limited，昨遭债权人入禀高等法院呈请清盘。根据司法机构网页显示，案件已排期于4月22日开庭处理。

债权人Lau Hoi Yan（译音：刘凯恩）在2026年1月29日入禀高等法院呈请BMA KTV (SOP) Limited清盘。案件已排期于4月22日开庭处理公司清盘呈请。入禀状指明BMA KTV (SOP) Limited地址位于香港湾仔骆克道33号美国万通大厦25楼01室，该地址为早前正进行翻新工程的Red Mr湾仔分店。

Red MR曾被入禀追租

根据早前新闻报道，位于铜锣湾兆安广场1楼至3楼的Red Mr铜锣湾分店，被指在2022年12月至2023年3月拖欠近380万元租金、14.3万元差饷、近35万元管理费及32.1万元空调费，在兆安地产有限公司不断要求下，BMA KTV (SOP) Limited亦不愿支付欠款。

Red Mr铜锣湾分店早于2020年亦曾被指欠租及杂费三个月，涉款逾346万元，业主入禀高等法院追讨欠款，但Red Mr事后数天便发表澄清启事，表示与铜锣店业主兆安地地产的租务事宜已经解决。

积金局在2025年5月至7月，曾三度入禀区域法院，向RedMR的母公司BMA Catering Management Limited追讨逾138万强积金供款。债权人叶浚儒及钟世发亦已在2025年9月30日入禀高等法院呈请BMA Catering Management Limited清盘。

案件编号：HCCW91/2026

法庭记者：刘晓曦