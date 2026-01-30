垫支买二手单车追讨欠款$800 五旬汉涉以铁通打死买家 认用尽力打惟无谋杀意图

51岁无业男子4年前为「成哥」垫支购买二手单车后，未收到$800欠款而多次上门「追数」，两人持长铁通互殴后， 「成哥」被打至头部重创倒地，送院抢救两日后不治身亡。无业男否认谋杀罪，案件今于高等法院续审。被告早前自辩指，他为死者垫支$800买单车后，对方却声称单车被盗坚持「唔俾钱」。控方盘问被告时，被告承认他案发时在极度生气下，用尽全力以铁通殴打死者，但否认有意图杀害或令死者严重受伤。

现年51岁的男被告王冠铭否认在2022年10月31日于香港谋杀58岁男子罗振成。控方今再在庭上播放被告及死者等打斗片段，涉案片段显示被告与死者发生激烈口角，被告手持铁通指向死者并称「唔好走呀」，随即大力挥动铁通。双方各自持铁通互殴，死者遭被告铁通击中，随即晕倒向后倒地，头部撞地，一动不动。被告其后将铁通大力掷地，上前查看死者后，立即转身离开现场。

被告承认他当时手持银色铁通，挥动铁通击打死者，更是在极度生气的情况下，用尽全力以铁通殴打死者，但否认他有意图杀害死者，亦否认他有意图令死者严重受伤。辩方其后表示没有覆问，法官游德康遂安排案件押后至下周一（2月2日）再续，暂定陪审团在下周二（2月3日）退庭商议。

案件编号：HCCC52/2024

法庭记者：刘晓曦