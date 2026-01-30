铜锣湾家贺屋爆食物中毒 12人食生蚝、刺身后屙呕发烧 5人就医1人留院

衞生署衞生防护中心今日（30日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及12人，分别为1男11女，年龄介乎25岁至59岁。他们分别于1月26日在铜锣湾渣甸街66号亨环2楼家贺屋晚膳后，约14至51小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。现时5名受影响人士已求医，其中1人须留院治理。全部受影响人士现时情况稳定。中心呼吁市民保持个人、食物及环境衞生，预防经由食物传播的疾病。

有关食物在处理过程中存在交叉污染风险

中心指，初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物为生蚝及刺身。衞生防护中心和食物环境衞生署人员已到涉事餐厅调查，检视食物处理流程和衞生，并抽取食物及环境样本作化验。食物安全中心现场调查发现有关食物在处理过程中存在交叉污染的风险。食物安全中心已即时指示有关餐厅暂停供应涉事食物、清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

中心提醒，要预防经由食物传播的疾病，市民应经常保持个人、食物及环境衞生。在外进食时，应注意以下要点：