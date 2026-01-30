Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾家贺屋爆食物中毒 12人食生蚝、刺身后屙呕发烧 5人就医1人留院

社会
13:07 2026-01-30 HKT
2026-01-30

衞生署衞生防护中心今日（30日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及12人，分别为1男11女，年龄介乎25岁至59岁。他们分别于1月26日在铜锣湾渣甸街66号亨环2楼家贺屋晚膳后，约14至51小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。现时5名受影响人士已求医，其中1人须留院治理。全部受影响人士现时情况稳定。中心呼吁市民保持个人、食物及环境衞生，预防经由食物传播的疾病。

有关食物在处理过程中存在交叉污染风险

中心指，初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物为生蚝及刺身。衞生防护中心和食物环境衞生署人员已到涉事餐厅调查，检视食物处理流程和衞生，并抽取食物及环境样本作化验。食物安全中心现场调查发现有关食物在处理过程中存在交叉污染的风险。食物安全中心已即时指示有关餐厅暂停供应涉事食物、清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

中心提醒，要预防经由食物传播的疾病，市民应经常保持个人、食物及环境衞生。在外进食时，应注意以下要点：

  • 避免进食生的海产；
  • 小心选择冷盘，包括自助餐的刺身、寿司及生蚝；
  • 如需制作以未经彻底煮熟的蛋为用料的菜式时，应选用经巴士德消毒的蛋、蛋制品或蛋粉；
  • 光顾可靠及有牌照的食肆；
  • 火锅或烧烤时，确保食物已彻底煮熟才进食；
  • 在烹煮过程中，小心处理并要彻底分开生和熟的食物；
  • 使用两套筷子及用具分开处理生及熟的食物；
  • 不要光顾无牌食物档；
  • 饮用经煮沸的水；
  • 高危人士（包括免疫力较低的人、长者、孕妇及幼童）患食源性疾病的风险较高，故不应进食生或未经彻底煮熟的食物；
  • 不要试图用盐、醋、酒及日本芥末杀菌，因为均没有杀菌效用；及
  • 进食前及如厕后要洗手。

