美籍自由撰稿人认法庭内拍摄罚款2千元 求情以名字自比「杨过」望念「过而改之」轻判

45岁美国籍自由撰稿者涉于去年12月中，在东区裁判法院法庭内拍摄，他今于东区法院承认一项「禁止在法院处所内作出记录」罪。求情时称中文名字倒转与「杨过」相近，希望法庭念其「过而改之，善莫大焉」而轻判。裁判官屈丽雯最终判处罚款2000元，另认为涉案手机属犯案工具，批准控方申请，将之充公。

求情称名字似「杨过」望念「过而改之」轻判

屈官指案件涉及一张相片，该相片无拍摄到任何人的容貌，被告郭扬被即时制止，相信相片没有分发出去，因此认为无对任何人造成具体影响。屈官信纳被告一时无留意庭内禁止拍摄，而案情亦非同类案件中最严重，念及被告无案底坦白认罪，屈官终判罚款2000元。

被告求情表示欲取回涉案手机，指自己无钱购买新手机及聘请律师，亦不想与以谋利为目的的律师纠缠。被告续称自己的中文名字倒过来读与「杨过」相近，正所谓「过而改之，善莫大焉」，望法庭轻判。

引港产片名「男人唔可以穷」称急需返美工作

被告早前提出以签保守行为处理，遭控方反对，控方不认为可「大事化小，小事化无」，被告相信控方专业。然而被告坦言失业一段时间，又引用香港电影名称「男人唔可以穷」，指急需回美国工作养家，及带母亲看病。屈官听毕陈词，认为涉案手机属犯案工具，批准充公。

被告郭扬，报称自由撰稿者，他今日无法律代表，自行以中文应讯。案情指，2025年12月18日东区裁判法院4楼8庭正进行一宗私人检控案件审讯，被告与母亲坐于旁听席。法庭保安坐在被告后方，发现被告用手机在庭内拍摄，随即截停被告并报警。

遭保安当场发现庭内拍摄时解释不知禁止拍摄

警方到场后拘捕被告，他在警诫下承认拍摄一张相片，表示自己不知道原来禁止拍摄。检查被告手机发现一张法庭内的相片，无拍摄到任何人的正面容貌，只有数名旁听席和律师席上人士的背面。

案件原本于主任裁判官张志伟的法庭处理，惟张官关注控罪发生的时间和地点，正值张官处理郑嘉如控《华尔街日报》案审讯期间。为免对被告造成不公，张官将案件转交裁判官屈丽雯处理。

案件编号：ESCC3274/2025

法庭记者：雷璟怡