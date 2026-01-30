偷窃女雇主500元耳环 菲佣认贪心犯案 官指违反诚信判囚2星期

44岁菲佣偷窃女雇主价值500元的耳环及存放到自己首饰盒内，雇主察觉异常后与菲佣对质，揭发事件及报警。涉案菲佣今于沙田裁判法院承认1项盗窃罪，辩方求情时指被告承认出于贪心犯案，现感后悔及恳请法庭轻判。裁判官施祖尧判刑时，指被告违反诚信，而被告合约更于案发同日结束，增加了罪行被揭发的难度，终判监2星期。

被告认贪心偷耳环

菲律宾籍被告Dela Cruz Linalyn Andres，被控于2026年1月28日在沙田火炭穗禾路碧霞花园某单位偷窃一对价值500元的银色耳环，而上述物品为女子余铠均的财产。

案情指，事主平常把涉案耳环放在主人房的1个红色盒内，但在案发当日凌晨约1时，事主留意到涉案耳环出现在被告房间内的首饰盒，事主于是查看自己的红色盒及发现涉案耳环不翼而飞，由于感到可疑，事主就此质问被告。被告最终从裤袋掏出涉案耳环，事主报警。警方到场后，被告承认出于贪心而犯案。被告自2024年获事主雇用，其合约于案发当日完结。

求情称需供养母亲与病妹

辩方求情时，指被告没有案底，她来港工作多年，现已离婚及育有一子，她每月会把大部分薪金寄回菲律宾，以供养自己母亲和患肾衰竭的姐妹，被告为犯案感到后悔，而当她被事主质问时，亦立即把涉案耳环交出，望法庭酌情轻判。

施官判刑时，指本案属违反诚信，被告借机盗窃雇主财物，而她的合约更在案发当日完结，增加了罪行被揭发的难度，惟考虑到被告无案底及认罪，终判监2星期。

案件编号：STCC433/2026

法庭记者：王仁昌