廉署捣破两诈骗政府科技资助贪污集团 拘33人 涉及金额逾1.5亿

社会
更新时间：15:08 2026-01-30 HKT
发布时间：15:08 2026-01-30 HKT

廉政公署今午（30日）举行新闻简报会，交代近日两项大型执法行动，打击以贪污及欺诈手段诈骗政府科技资助的个案。负责有关资助计划的创新科技署及香港数码港管理有限公司，亦有代表出席，简介相关跟进工作。

廉政公署今日（30日）公布早前一连串执法行动，捣破两个涉嫌诈骗政府科技资助的贪污集团，拘捕33人，包括24男9女，当中涉及银行职员、数码港时任职员等，企图申请逾1.5亿资助，成功截取逾1.2亿资助。

廉政公署执行处总调查主任罗珮诗表示，在行动中拘捕9名人士，包括6男3女，当中涉及主脑及骨干人士，即一间IT公司的东主。当中拦截逾3000万金额发放。只团主要向中小企埋手，当中包括餐饮、美容院、街市摊贩等，聘请下线推锁商联络小商户，声称只须申请无须付款便可以得到政府全数资助，甚至将商业登记交及对方。

当中集团夸大IT交案的成本，计划以一对一方式提出资助，政府资助额上限5万，申请者最高可申请10万的方案，申请者大部分申请最高资助的方案，但申请者却只能得到简陋的方案。为营造已支付款项的假象，集团成员伪造单据，同时亦给予申请者现金，再以银行转帐的方式营造已支付的假象。集团亦向数码港一名时任职员提供甜头，以贿赂收卖对方加快审批。

廉政公署执行处总调查主任刘铂锵表示，廉政公署在今个月中采取一项名为「震雷」的行动，成功打击另一个不法集团，涉嫌以行贿的方法诈骗科技券，拘捕24人，包括18男6女，当中拘捕4名IT东主，一名银行经理及一名保险代理、一名会计经理，多名空壳公司负责人，当中没有涉及任何政府职员。

政府以3对1方式资助，最高资助额为60万，由生产力促进局负责秘书处工作。廉政公署发现，此集团过往递交470宗申请，企图申请1亿元的资助，成功阻截批出近9成资助，即9千4百万港元。

记者：赵克平
摄影：卢江球

