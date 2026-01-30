Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第三期简约公屋今起接受申请 㓥房户心仪启德单位：租金先千零蚊

社会
更新时间：11:46 2026-01-30 HKT
发布时间：11:46 2026-01-30 HKT

第三期简约公屋今日起接受申请，包括柴湾常安街、启德世运道（第二期）、屯门欣宝路及屯门青发街4个项目，合共提供约8,820个单位，预计今年第二季起陆续入伙。有市民心仪启德的单位，因为交通便利，并希望能透过今次申请改善居住环境。亦有市民希望申请到柴湾单位，因医疗设施及亲友均在附近。

市民冀尽快上楼 称「信心都大」

轮候公屋约三年的陈先生表示心仪启德的单位，因为地点靠近他现时居住的黄大仙区，「住惯咗呢边，去其他区我就唔系咁熟路」，又指启德交通方便，亦靠近小朋友学校。陈先生指，过去曾申请第一及第二期简约公屋，但未获编配，因此今次再度申请，希望能尽快上楼。对于今次申请能否成功，他直言「信心都大的，相信政府啦。」

陈先生今次申请的是四人单位，认为租金水平可以接受。关于政府为住户提供一次性特别津贴，陈先生认为措施非常好，并指若获批，会将资助主要用于搬屋及添置基本家私，「帮到我哋呢啲有需要嘅人。」

相关新闻：

简约公屋｜第三期简约公屋明起接受申请  何永贤吁市民把握机会改善生活

简约公屋｜第三期1.30起接受申请！ 一文看清柴湾/启德/屯门8820伙位置/租金/申请资格

轮候户倾向选择地铁沿线地区

梁女士表示，已轮候公屋约3年，现居北角，希望能获编配至启德区单位，因为现于九龙区返工，启德交通较为便利。她指，不同地区的租金相若，交通才是她最重视的因素。对于早前有简约公屋项目发现螺丝被剪短等施工问题，她坦言不会担心太多，认为若日后出现问题再安排维修即可。

现居深水埗㓥房的张小姐同样轮候公屋约3年，希望能申请到较近的启德区单位。她指㓥房楼龄高、环境较差，楼层高又曾出现渗水，简约公屋环境较好，租金亦相对便宜，「㓥房租金4千几蚊，呢度先千零蚊」，因此希望能透过今次申请改善居住环境。她今次申请两人单位，与儿子同住，认为政府提供一次性特别津贴很好，「有福利便是好事」。不过，她坦言若被编配至较远地区如柴湾，未必会接受，因儿子在深水埗上学，交通不便。

居于柴湾区的吴女士已轮候公屋多年，她心仪柴湾单位，因医疗设施及亲友均在附近，生活较为便利。她今次申请一人单位，表示能否成功就听天由命，并指若能获编配单位已感到高兴，若再有一次性特别津贴则更好。

另一名梁女士申请两人单位，轮候公屋约3年，她最希望获编配至启德区，因为交通较为方便。她现居于上水，不常乘搭巴士，因此更倾向选择地铁沿线地区。

符合申请资格人士之前已陆续收到由房屋局寄出的申请表，1月30日至2月20日期间交回的申请表可获优先处理。早前申请递交申请表的人士，则无需再次提交申请。

记者：蔡思宇

摄影： 陈浩元

