特区护照可免签前往阿塞拜疆 共175国家及地区提供免签证或落地签证待遇
更新时间：11:41 2026-01-30 HKT
发布时间：11:41 2026-01-30 HKT
发布时间：11:41 2026-01-30 HKT
香港特别行政区（香港特区）政府接获阿塞拜疆共和国（阿塞拜疆）政府通知，香港特区护照持有人可于2026年2月2日至2027年2月2日期间，免签证前往阿塞拜疆旅游三次，每次停留不超过30天。
入境事务处发言人，指阿塞拜疆是「一带一路」沿线国家。在「一带一路」倡议下，此免签证安排为香港特区护照持有人带来便利，并有助两地加强旅游、文化和经济方面的联系。
连同阿塞拜疆在内，已有共175个国家及地区给予香港特区护照持有人免签证或落地签证待遇。详情请浏览网页。
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
2026-01-29 10:37 HKT