特区护照可免签前往阿塞拜疆 共175国家及地区提供免签证或落地签证待遇

社会
更新时间：11:41 2026-01-30 HKT
发布时间：11:41 2026-01-30 HKT

香港特别行政区（香港特区）政府接获阿塞拜疆共和国（阿塞拜疆）政府通知，香港特区护照持有人可于2026年2月2日至2027年2月2日期间，免签证前往阿塞拜疆旅游三次，每次停留不超过30天。

入境事务处发言人，指阿塞拜疆是「一带一路」沿线国家。在「一带一路」倡议下，此免签证安排为香港特区护照持有人带来便利，并有助两地加强旅游、文化和经济方面的联系。

连同阿塞拜疆在内，已有共175个国家及地区给予香港特区护照持有人免签证或落地签证待遇。详情请浏览网页

