棚网︱两承建商涉将不合格或未证合格棚网上架 屋宇署要求即时拆除研惩处

近日有报道指，由建造业议会统一采购并分发予业界的棚网，有棚网样本在安装棚架后被发现不达标。屋宇署回应时澄清，至今没有出现这类个案。不过，该署披露透过其监察机制发现，当中有两宗个案的注册承建商未有遵从《作业备考》85的要求。一宗涉及未有取得检测合格报告之前便把棚网上架（涉及现存楼宇维修）；另外一宗涉及将测试结果显示不合格的棚网批次上架（涉及新建楼宇的地盘）。该署已立即要求该两宗个案的有关承建商把棚网拆除，正调查违规情况，并会按调查对涉事方采取惩处行动。

议会集体采购棚网测试报告结果均为合格

屋宇署指出，在建造业议会提供的一次性特别集体采购棚网服务下，议会根据屋宇署发出的《注册承建商作业备考》85（《作业备考》85）要求进行检测，在取得符合阻燃效能标准的测试结果后才向承建商发放棚网。现时署方收到由议会集体采购的棚网测试报告，结果均为合格，署方稍后会陆续为已上架的棚网进行抽样测试。

由于屋宇署方近日才陆续收到棚网上架的通知，署方对于已通过检测并上架的棚网进行的抽样检测工作刚刚开始，至今向3宗棚网已上架的个案（并不涉及由建造业议会集体采购的棚网）采样并陆续送交政府化验所进行测试，目前未有测试结果。

至于并非透过建造业议会采购的棚网，屋宇署透过其监察机制发现当中有两宗个案的注册承建商未有遵从《作业备考》85的要求。一宗涉及未有取得检测合格报告之前便把棚网上架（涉及现存楼宇维修）；另外一宗涉及将测试结果显示不合格的棚网批次上架（涉及新建楼宇的地盘）。该署已立即要求该两宗个案的有关承建商把棚网拆除，正调查违规情况，并会按调查对涉事方采取惩处行动。

港九搭棚同敬工会理事长何炳德今早(30日)在电台节目表示，由建造业议会采购的5万张棚网已全部分发予承建商，据他了解，屋宇署尚未开始针对该批棚网的抽检程序，而议会、其他承建商亦未曾听闻有关消息，不清楚相关消息的来源。他推测，市面上出现问题的棚网，可能来自承建商自行在市场上采购的非议会供应批次。

议会棚网仅供应已登记楼宇 或涉自行采购批次

何炳德解释，议会早前为协助业界，一次性采购了五万张高规格棚网，在1月至2月初陆续派发予418个已预先登记的楼宇维修工程项目。然而，未有登记的工程，例如新楼盘或近期才开展的工程，其承建商则需自行在市场上寻找供应商采购棚网。

议会棚网规格严谨 设QR Code追踪来源

对于议会提供的棚网，何炳德形容其品质「做得相当之唔错」。他指出，每一张由议会提供的棚网都附有一个独特的二维码（QR Code），可用于物料追踪。只需扫描，即可显示该棚网的生产商、供应商、生产日期乃至相关证书，资讯非常清晰。此外，该批棚网更是「指定边个地盘用」，甚至标明了楼宇名称，管理严谨。对于日后棚网须由承建商自行购买，是否能同样具备物料追踪的二维码系统，目前仍是未知之数，但进行检测的程序则必须要有。

澄清检测程序 仅移除问题饰面棚网

对于有传闻指棚网安装在棚架后，若样本不达标，须全部拆卸再安装，何炳德回复指，据他了解，即使日后抽检时发现某个饰面的棚网样本不合格，当局也只会要求移除该「饰面」的棚网，而并非如外界可能理解般，需要将整座楼宇的棚网全部拆除，以减少对工程的影响。

何炳德认为政府的把关标准已比过往提高不少，相信日后出现大规模不合格棚网的机率已大为减少。他呼吁业界无需过份忧虑，并对现时流传的消息来源及真确性持保留态度。

建造业总工会理事长周思杰在同一节目表示，同样未曾听闻有议会的棚网不能过关，相关批次的棚网出厂前及到港后均已作出检测，并「全部过关」。他亦向议会查询，但对方称未听闻有关的消息。

相关新闻：

宏福苑大火丨建造业议会采购首批3000棚网今起派发 涉11承建商19项目