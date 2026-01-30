私隐公署接42宗地盘虚假招聘广告投诉 专员：个人资料有价有市 应先核实招聘者身份

个人资料私隐专员公署近期接获多宗涉及建造业的虚假招聘广告投诉。助理个人资料私隐专员何芹若在一个电台节目中表示，单在今年1月中旬，公署已接获42宗相关个案，远超2024年全年的6宗及2025年的22宗，受骗者多为地盘散工及杂工。她呼吁工友勿急于应征，应先确认招聘方身份，或向业内人士查证中介信誉。

骗徒藉「地盘三宝」套取工友个人资料

何芹若指出，骗徒主要透过WhatsApp、Facebook及WeChat等社交平台群组，发布招聘地盘散工或杂工的讯息。当工友表示兴趣后，对方会要求提供俗称「地盘三宝」的香港身份证、建造业工人注册证及「平安卡」等个人资料。其后，骗徒会指示工友于指定时间在港铁站出口集合，但最终不会现身并失去联络，工友至此才发现受骗。她解释，虽然地盘登记时确实需要这些资料，但骗徒往往在未见面或未正式聘用前便急于索取，此举并不合乎常理。例如，若以现金出粮，通常无需提前提供银行户口资料。

何芹若表示，目前调查未发现受害人有财务损失，但个人资料「有价有市」，可能被用于借贷、开设银行户口或电话卡，继而从事其他不法活动。她提醒工友，应尽量透过可靠管道或向行内人士核实招聘者身份，对过早索取个人资料的招聘讯息要提高警觉。

她强调，除了建造业，公署过往亦接获涉及餐饮业及工程维修业的类似假招聘投诉，共通点多是针对散工职位。