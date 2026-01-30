涉管有及使用港专和职训局虚假文书 44岁持双程证男子续保释至3月讯

持双程证来港的44岁男子涉管有虚假的香港专业进修学院和职业训练局信件，并疑用作欺骗入境事务处，因而被控管有及使用虚假文书罪等4罪。案件今于沙田裁判法院再提讯，被告仍毋须答辩，以待控方进一步调查及索取法律意见。署理主任裁判官郑纪航押后案件至3月27日再讯，续准被告保释候讯，并应辩方要求、督促控方尽快准备好答辩。

被告迟庆巍，被控2项管有虚假文书罪及2项使用虚假文书罪。

案件今提讯，控方申请被告暂毋须答辩及押后案件8星期，以待控方进一步调查及索取法律意见。辩方不反对押后，但表明希望控方最后一次申请押后。郑官于是询问控方下次聆讯会否已准备好答辩，控方则表示他们亦希望如此。郑官其后指出，案件去年11月20日首度提堂，暂时仍不算押后过长时间，「但都督促控方尽快有结果啦」。

控罪指，被告于2025年8月1日在香港，明知或相信一张日期为2024年2月1日由香港专业进修学院发出的信属虚假，而仍使用该文书，意图诱使入境事务主任接受该文书，并因接受该文书而作出或不作某些作为；及于同日明知或相信一张日期为2024年12月5日由职业训练局发出的信属虚假，而使用该文书，意图诱使入境事务主任接受该文书；及于同年11月18日在没无合法权限或解释下管有上述两份虚假文书。

案件编号：STCC4415/2025

法庭记者：王仁昌