天气寒冷｜明日湿度最高90% 天文台料2.1急跌8°C低见14°C
更新时间：11:52 2026-01-30 HKT
发布时间：07:02 2026-01-30 HKT
一股清劲至强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。同时，一道广阔云带覆盖该区。天文台预料一股干燥的东北季候风会在明日（31日）逐渐影响华南，随后一两日该区显著转凉，内陆地区早晚寒冷，周日（2月1日）气温急跌至14°C。
天文台预测今日天气多云，有一两阵雨。吹清劲偏东风，离岸及高地间中吹强风，介乎17°C至19°C。明日（31日）气温介乎17至22°C，湿度为65至90%。
周日料跌至14°C
天文台的九天天气预报显示，一股干燥的东北季候风会在明日（31日）逐渐影响华南，随后一两日该区显著转凉，内陆地区早晚寒冷，天色渐转晴朗，周日（2月1日）气温急跌至14°C。随著季候风在下周中后期缓和，下周五（6日）气温回升至19°C至24°C，广东沿岸地区气温回升，天气较为潮湿。
「立春」气温回升
另外，九天天气预报显示，下周一（2月2日）及下周二（2月3日）仍早上清凉，最低分别15及16°C，最高均为20°C。下周三（2月4日）为二十四节气「立春」，部份时间有阳光，气温介乎17°C至22°C。下周五（2月6日）日间温暖，初时沿岸有薄雾，气温进一步回升至19°C至24°C。下周六（2月7日）料部份时间有阳光，气温介乎18至22°C。
