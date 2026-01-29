有线宽频高层大地震  杜之克辞任行政总裁 执行董事黄雅芬接棒

有线宽频任命新行政总裁 有线宽频通讯有限公司（「有线宽频」）今日宣布，集团管理层将作出调整。行政总裁兼执行董事杜之克已向董事会请辞其现有职务；同时，余咏珊辞任有线宽频旗下好好制作集团有限公司首席执行官及集团相关职务；及何哲图亦已辞任有线旗下星演国际首席执行官及集团相关职务。上述变动即日生效。

声明表示，杜之克、余咏珊及何哲图三人辞任是与董事会友好协商的共识，之间并无任何意见分歧，董事会对三人任内对公司作出的贡献表示充分感谢。

董事会同时宣布，现任执行董事黄雅芬将接任行政总裁一职。 董事会在审视集团业务转型进度、营运表现及未来发展需要后，认为应尽快加快改革步伐，推动 集团迈向下一发展阶段。

行政总裁兼执行董事黄雅芬表示：「我非常荣幸获董事会信任，出任有线宽频行政总裁。面对 媒体生态及观众收看习惯的转变，管理团队将全力以赴，聚焦扩阔节目曝光、清晰频道定位，以 及拓展多元收入来源，务求推动集团持续发展，吸引有理想及冲劲的年轻人加入，为观众带来更 多高质素、具影响力的内容，并使这些优质作品被更多观众看见。」 她补充，管理团队将以务实和高效的方式，加强与团队及合作伙伴紧密协作，应对行业转变带来的挑战与机遇。