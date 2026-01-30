Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食环署大幅增加网络摄录机数目 提升阻吓力及执法成效

社会
更新时间：06:45 2026-01-30 HKT
发布时间：06:45 2026-01-30 HKT

非法弃置垃圾是形成衞生黑点的成因之一，因此食环署在打击衞生黑点的行动中，往往会在黑点附近安装网络摄录机作监控。元朗区高级衞生督察（洁净及防治虫鼠）谭浩文表示，装设网络摄录机能增加阻吓力；同时，摄录机配备人工智能技术进行影像分析，自动识别及记录违规情况，除了可透过所搜集的资料检控弃置垃圾的车辆的登记车主外，食环署亦会归纳乱抛垃圾的时段特征与行为模式，从而制定更具针对性的执法策略。
 


追纵乱抛垃圾车牌检控

 

谭浩文指，为配合网络摄录机的使用，食环署调派专责执法小队加强对违反公众地方洁净罪行的人士采取执法行动及宣传衞生资讯、派发单张和警告告示，唤起市民关注维持街道清洁和正确处置垃圾的方法。被问到执法模式，他指部门通过摄录机可以追踪到乱抛垃圾的车辆车牌，向登记车主作检控；亦可了解市民乱抛垃圾的模式，在有关时间般安排便装人员执法，更针对性地去解决问题。检控数字方面，谭浩文指安装网络摄录机后，非法弃置垃圾个案大幅减少，检控数字亦随之下降，「因为大家知道有摄录机在，不敢乱抛垃圾。」据了解，食环署正逐步增加全港安装网络摄录机的地点，视乎成效，目标是在今年内由目前约500个增至约3000个。
 

逐步增加全港安装网络摄录机的地点 目标今年内由目前约500个增至约3000个

被问到摄录机的私隐问题，黄大仙区高级衞生督察（洁净及防治虫鼠）林贯玄表示，摄录机安装位置及镜头角度都经严谨及精准的考虑，既要镜头覆盖到扔垃圾的地点，同时亦要避免涉及其他私人环境或商铺内等。九龙城区高级衞生督察（洁净及防治虫鼠）周永恒亦补充指，部门安装摄录机时会按照政府内部的指引，同时会了解附近持份者的意见，包括区议员或附近商户；安装摄录机后会张贴告示，告知公众人士该处已安装了摄录机监察。
 

记者 赵克平
摄记 何家豪

