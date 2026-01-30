「政府打击衞生黑点计划」成效显著　食环署多管齐下 大大改善食肆后巷环境衞生问题



政府一直致力清理全港多个衞生和街道管理黑点，以保障公众健康、为市民缔造宜居的生活环境，并提升香港的城市形象，政府自2022年8月开展的「政府打击衞生黑点计划」已取得显著成效，政府回复《星岛》查询表示，黑点数目由原先730多个大幅减至目前的66个，即较去年3月公布时再减少40个衞生黑点。食环署接受专访时谈及署方在土瓜湾、元朗及黄大仙3个衞生黑点所推行的改善措施。



其中土瓜湾谭公道28-50号食肆林立，惟过去经常发现后巷有垃圾堆积或摆放杂物，引致严重的环境衞生及鼠患问题。九龙城区高级衞生督察（洁净及防治虫鼠）周永恒表示，后巷的主要问题是晚上灯光昏暗，难以监察，一些没有公德心的人会非法弃置垃圾。同时由于附近食肆每日无可避免产生大量厨余，而商户以往习惯把垃圾堆放在后巷，等待私人清洁工人来清理。不过问题是，清洁工人前来收垃圾时，往往已在商户弃置垃圾的一段时间之后，「情况非常不理想。他指，厨余气味会吸引老鼠，引起鼠患问题，尤其是当垃圾胶袋破烂漏出厨余及污水，更会有异味问题。

装摄录机执法 容商户放垃圾桶

周永恒表示，有见及此，食环署采取多管齐下的方法改善黑点衞生情况。针对后巷晚上非法弃置垃圾的行为，署方在后巷安装网络摄录机，透过针对性的监察及安排便衣的专责执法小队执法，大大提高对乱抛垃圾的阻吓力；另一方面，该后巷于2022年纳入首批规范食物业妥善处置废物试验计划地点，容许持牌食物业处所在符合特定条件下，于其相连后巷摆放商户的私人大型垃圾桶，妥善地短暂存放垃圾。周永恒指，食环署除了指导商户，更会提供标签识别垃圾桶属于哪个食肆，方便部门透过持牌条件监管，「同事会留意垃圾桶摆放的情况，如果发现破损或不合规会跟进。」他指，实施连串改善措施后，后巷的环境衞生得以明显改善，鼠患问题亦得到解决，最终于去年3月从黑点清单中除名，至今没有「翻发」。

九龙城区议会食物环境衞生委员会主席林德成表示，该后巷以往有市民目击老鼠出没，加上杂物堆塞及异味，居民都不敢走这条暗巷，「都会影响到我们居民出入的情况」。他指，食环署及其他政府部门安排摆放垃圾桶及厨余桶，商户也很配合，大大改善了这个后巷的环境衞生问题。

他又提到区议会作为市民及部门之间的协调者，一直有关注食环署相关行动，亦留意到区内衞生黑点由最初的约30个，一直减少至仅10多个，目前仍在处理当中，「相信今次成功例子带来的经验，有助未来将社区内所有黑点都逐一处理。」

另外，新界乡郊地区人口较少，民居相对分散及未必有车路连接，食环署一般在乡郊地区的路旁或空地设有设计简单、面积较小的乡村式垃圾收集站，或放置垃圾桶以方便附近居民弃置垃圾。不过，乡村式垃圾收集站由于位置开放及无人看守，或因此容易吸引非法弃置垃圾，影响环境衞生。

石埗村重置新垃圾站 减虫鼠气味

元朗石埗村垃圾收集站外，就曾是其中一个衞生黑点，元朗区高级衞生督察（洁净及防治虫鼠）谭浩文表示，有关地点原本是早年以混凝土物料建造的乡村式垃圾收集站，主要处理村民的家居垃圾，「该处原本是一个无供电的开放式垃圾站，加上无人看守，容易吸引非法倾倒情况。另外，垃圾有时没有包好，随之而来产生臭味，令市民不太愿意走近垃圾站，个别市民可能就这样将垃圾扔在地上。」

元朗洪水桥石埗村垃圾收集站外改善前。

元朗洪水桥石埗村垃圾收集站外改善后。

谭浩文指，食环署在地区人士支持下，拆除旧有的石埗村垃圾收集站，并在原址设置一个密封式的太阳能铝质垃圾收集站，同时在其旁边设置一个大型家居废物收集点，收集如家具等大型家居废物，「村民不需用手接触就可以开关垃圾收集口，密封式设计亦可避免因垃圾桶盖未有妥善闭上引致虫鼠滋生和气味的问题。」另一方面，食环署以多管齐下的方式打击在事涉地点非法弃置垃圾的违法行为，当中包括在附近张贴告示和横额；并装设网络摄录机增加阻吓力。现时垃圾站附近的衞生情况已大大改善。

石埗村村长林权(图中)指，村民对新型垃圾站赞不绝口。图左为元朗区高级衞生督察(洁净及防治虫鼠)谭浩文。何家豪摄

食环署设置密封式的太阳能铝质垃圾收集站，方便居民使用。

在石埗村住了70年的村长林权表示，村内住户有约千多人，依靠村内数个垃圾桶，「以前垃圾桶一直都是不够的，这个垃圾站虽然是村内最大的，但以前有臭味、有老鼠。所以大家都对新型垃圾站赞不绝口。」

黄大仙垃圾及建筑废料堆积 食环署重点处理后 去年3月消除衞生黑点

黄大仙区为一历史悠久的老区，随著近年发展及重建工程，区内开始夹杂少量新式住宅，在新旧楼宇交集的情况下，居民及商户过往处理垃圾的习惯未能跟上社区的发展。黄大仙乐善道近御豪门一带过往有垃圾及建筑废料堆积，又有商户将货物摆出路面，不仅影响市容和阻塞通道，也为老鼠提供藏身地点，一度引发鼠患问题。经食环署重点处理后，署方及地区人士均认同该处环境得到极大改善，该衞生黑点已在去年3月被剔除于监察列中

积极劝喻商户移除路面货托物

过往的新式唐楼和洋楼在时光荏苒中变成「三无大厦」，如今区内居民亦多为长者。黄大仙区高级衞生督察（洁净及防治虫鼠）林贯玄表示，该处于2022年上旬列入衞生黑点重点处理，由于地点除了有旧区常见的胡乱弃置垃圾问题，亦有店铺阻街问题，因此食环署黄大仙环境衞生办事处除在涉事地点加强清理垃圾外，并积极向附近商户进行劝吁，提醒相关人士要尽快移除路面上摆放的货物。

黄大仙乐善道改善前。

黄大仙乐善道改善后。

林贯玄又指，部门利用环保署的网络摄录机分享机制，使用环保署在该处附近安装的网络摄录机，监察有关违例弃置垃圾情况，以便策划更有效的执法行动，如安排便衣人员在适当时间采取执法行动，打击非法弃置垃圾行为。此外，有赖民政事务处统筹在社区中举行衞生黑点清理计划，食环署和社区配合，令「政商民」三方面合作取得最大成果，大幅改善环境衞生，令路面畅通，市民出行更安全。经部门多管齐下的打击，该处的环境衞生问题得以持续改善。

黄大仙区议会食物环境衞生委员会主席越毅强表示，扑灭蚊虫鼠患后整个社区的市容更好。

黄大仙区议会食物环境衞生委员会主席越毅强表示，可能由于旧区居民往日在地区未有较完善的发展情况下，习惯性地在街头空地摆放一些杂物，「市民见到有杂物堆积会形成破窗效应，一开始可能系唧车木卡板，有人见到后又可能会随手扔垃圾。」他形容，原先该处除了老鼠、臭味，杂物亦会阻塞逾三分之一的路面，「居民行过都惊踢到唧车木板，毕竟木可能有刺，另外仲有垃圾在上面。」他大赞经食环人员努力后，目前情况已大有改善，区内居民亦相当满意，「环境衞生好咗，出入亦安全咗。黄大仙区始终是长者人口结构比较多的社区，长者如果不慎踢到地下木板跌倒可大可小。同时，扑灭蚊虫鼠患后，整个社区的市容都好咗。」

记者 赵克平

摄记 何家豪